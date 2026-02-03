エニタイムフィットネスが運営するウェブマガジン「HEALTHIER MAGAZINE（ヘルシアマガジン）」を更新しました。今月は以下1件の記事について取り上げています。ぜひご覧ください。

▶ [Fitness] お尻から太ももまで効率的に鍛えよう シーテッドレッグプレスの使い方

下半身を鍛えることで代謝が上がり、日常動作が楽になり、怪我もしにくくなるなど、メリットがたくさんあります。今回ご紹介する「シーテッドレッグプレス」は、座った状態で足を押し出すだけのシンプルな動作ながら、お尻や太ももを効率的に鍛えられるマシンです。エニタイムフィットネス久米川駅前店の山本恭嵩さんに、シーテッドレッグプレスの効果的な使い方と安全に行うポイントを教えていただきました。

HEALTHIER MAGAZINE(ヘルシアマガジン)概要

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/fitness/seated_leg_press/

ヘルシアマガジンは「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」をスローガンに、「誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現」を目指すエニタイムフィットネスのウェブマガジンです。みなさまが暮らす街のすぐ近くで、自分の心と体に向き合える場所を提供するとともに、ヘルシアマガジンを通じて、毎日を健康に、心豊かに暮らせるような情報をお届けしています。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

