吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「Vol.（ボリューム）」高田馬場店がオープンしたことを報告致します。

2026年1月28日（水）音楽をテーマにしたカフェ「Vol.（ボリューム）」が高田馬場にオープンしました。東高円寺の廃墟を舞台にした主催のライブイベント「Vol.（ボリューム）」 を原点に持つ本プロジェクトは、「音楽好きが自然と集まり、ミュージシャンと距離なく出会える場所」を目指してスタートしました。■ 音楽を“聴きに行く”カフェ「Vol.」は、ただ音楽が流れているカフェではありません。レアな音楽好きが集い、ミュージシャン本人に会いに行ける場所として、自身もミュージシャンとして活動しオルタナティブロックに精通した店主がセレクトした音楽を軸に展開します。店主私物の音源の試聴は、CDラジカセとヘッドホンで音楽をじっくり聴くスタイル。あえてデジタルに寄せすぎず、“聴く”という体験そのものを大切にしています。 ■ 高田馬場店について高田馬場駅から徒歩5分。石畳の先に佇む古民家一棟を使用したカフェ空間で、靴を脱いで入店するスタイル。2階にはお座敷席もあり、貸切やイベント利用の相談も可能です。店内では金魚が泳ぎ、音楽とともに、静かで濃い時間が流れます。■ インディーズ音楽 × カフェ店内ではインディーズ音源やZINE等のGOODSの取り扱い・購入も可能。「この音楽、誰の？」という会話から、音楽をきっかけに人と人がつながる空間をつくっています。■ シリーズ店舗・イベント展開「Vol.」は高田馬場店を拠点に、音楽イベントも不定期で開催しています。Vol.（ボリューム）中野南口店：アコースティック演奏OK。アンティーク家具に囲まれた4階ワンフロアの長居上等！姉妹店阿佐ヶ谷・mogumogu：3ヶ月に1度のライブイベントを開催中井「酔-YOI」様にて不定期金曜日コラボBARイベント今後も、場所や形にとらわれず、音楽を軸にした活動を広げていきます。■ ドリンクメニュー（一例）Coffee \600～（ICE／HOT）Honey Tea \650～（ICE／HOT）Herb Tea \700～（ICE／HOT）ちょこっとお酒（※度数低め・少量／売り切れ次第終了）・その日のリキュール or 甘め焼酎 ＆ Coffee \900・Whisky ＆ 各種Tea \1,000

店舗情報

店舗名：cafeと音楽「Vol.（ボリューム）」高田馬場店住所：東京都新宿区高田馬場3-8-17（道しるべcafe 様 間借り） アクセス：高田馬場駅より徒歩5～6分オープン日：2026年1月28日（水） 営業日：毎週水曜日 営業時間：18:30～22:00（予定）※イベント・貸切等により営業日時が変更になる場合がございます。 最新情報は各種SNS・公式カレンダーをご確認ください。Instagram https://www.instagram.com/vol2026musicuso/X https://x.com/Vol2026MUSICuso

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新