北海道のラーメン文化に「匠の技術と食への愛を重ね仙人のようにその道を熟知した一杯を提供」のコンセプトをもとに新風を吹き込む、北海道札幌発海老拉麺専門店『海老仙人』(本社：札幌市中央区南3条西6丁目7-4 アーク36ビル4階 代表取締役：野田 智史)は、2026年2月7日(土)、すすきの(札幌市中央区南6条西3丁目6-26 有馬ビル1階)に新店舗をオープンいたします。食のコンサル集団「hanninmae」にプロデュースを委託し、洗練された空間で提供する究極の一杯。地元客からインバウンド観光客まで、すすきのの夜を彩る新たな「締めの一杯」の聖地を目指します。





海老仙人メインビジュアル

メインメニュー「海老拉麺」

内観

外観

メニュー例





■「海老仙人」とは

紅海老の頭をじっくりと炊き込み、独自の製法で抽出した「えび油」とスープ。口に運んだ瞬間に広がる圧倒的な海老の香りと、コク深い味わいが特徴です。匠の技術と食への愛を重ね、仙人のようにその道を熟知した一杯を提供します。

「海老ラーメン」は今や北海道を代表するグルメとして、国内のみならず海外のお客様からも絶大な支持をいただいております。」ラーメン業界一筋30年間、全国100店舗見てきている篠原氏が味の監修をし、PRアンバサダーにはSNS総フォロワー数140万人の北海道を代表するインフルエンサー「るい／ぼっち食べ歩き」を任命しました。









■海老仙人の店舗作り：『至福の余韻を、街の真ん中で』

この度オープンする「すすきの本店」は、賑やかな街並みに溶け込みながらも、海老カゴをイメージして灰色と赤を基調とした、一歩足を踏み入れると落ち着きを感じるモダンな内装を採用。





・磨き抜かれた「えびスープ」：世界各国にその季節に一番あった海老を毎朝約2,500尾炊き込んでおります。鶏白湯と海老スープと海老出汁を使ったトリプルスープはあっさりとした味わいで、すすきのの締めにピッタリ。

・北海道産食材への想い：北海道十勝小麦「さらさ」「みのりのちから」を使った麺、北海道産豚肩ロース使用のチャーシューなど北海道発ラーメン店として地産地消します。

・海老の卵を練り込んだ特注麺：スープに絡む海老の卵を練り込んだ麺は、見た目も美しく麺の中まで海老の旨味が凝縮されております。

・すすきの本店限定：夜の街ならではのサイドメニューや、アルコールセットも充実(※予定)。









■メニュー

・拉麺

海老拉麺 1,200円 海老辛拉麺 1,300円 海老味噌拉麺 1,350円(今後予定)

・トッピング

海苔 200円 玉子 200円 チャーシュー 350円 替玉 200円 海老ワンタン(3ヶ) 350円

・ドリンク

ビール中瓶 600円 角ハイボール(缶) 400円 コカ・コーラ瓶 250円

※価格は税込









■店舗概要

店名 ： 海老仙人 すすきの本店

オープン日： 2026年2月7日(土)

所在地 ： 札幌市中央区南6条西3丁目6-26 有馬ビル1階

営業時間 ： 17:00～翌2:00(※深夜まで営業し、夜の需要に応えます)

定休日 ： 無し(年末年始休み)

席数 ： 7席(カウンター席)

支払い方法： 現金のみ

Instagram ： https://www.instagram.com/ebisennin.sapporo?igsh=YzNxa3poN2lsb2p4&utm_source=qr









■オープン記念キャンペーン

オープンから7日間(2月7日～14日)は、公式SNS(Instagram／LINE)をフォロー、お友達登録していただいたお客様を対象に「お好きなトッピングを1個無料」サービスいたします。









■食のプロデュース集団「hanninmae」について

北海道札幌を拠点とし、日本全国の食を手掛けるプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。





まるやまめろん

マルヤマベーグルLOOP

発酵ミルクバター本舗

SiOKUMA BAKERY

なかよし屋

牛羊亭

牛もワルツで踊っている

全国で17業態67店舗プロデュース





URL： https://www.instagram.com/hanninmae.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









■インフルエンサー「るい／ぼっち食べ歩き」と一緒に働きませんか？

＜海老仙人スタッフ募集＞





【求人概要】

＜勤務地・アクセス＞

所在地 ：〒064-0806 北海道札幌市中央区南6条西3丁目6-26 有馬ビル1階

アクセス：札幌市営地下鉄南北線「すすきの駅」より徒歩5分程度





＜給与・手当＞

月給 ：28万円～40万円(基本給 + 固定残業代)

基本給 ：21万3,400円～33万3,400円

固定残業代：6万6,600円(40時間分/月)※超過分は別途支給

待遇 ：昇給あり、交通費規定支給





＜勤務時間・休日＞

時間 ：14:00～27:00(左記時間内で実働8時間／休憩1時間)

シフト例 ：14:00～23:00／16:00～25:00／19:00～27:00

休日 ：週休2日制(月9日／シフト制)※土日休みや連休取得も相談可

総労働時間：1ヶ月あたり162時間





＜福利厚生・その他＞

社会保険完備： 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

その他 ： まかないあり、制服貸与、髪型・髪色自由