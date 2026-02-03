東武ワールドスクウェア(栃木県日光市)では、家族の一員であるわんちゃんと一緒にお楽しみいただけるドッグフレンドリーなイベント「犬国記念日」を開催いたします。

「わんちゃんキャラクター」の発表式や、パーク内に隠れたわんちゃんキャラクターを探すクイズラリー、イベント当日だけのわんちゃんステッカーの配付や、オリジナルグッズの販売、「ホテル宿泊券」が当たるガラポン抽選会など楽しいイベントが盛りだくさんです。パーク内のカフェやレストランでは、わんちゃんと一緒にランチもOK！イベントにちなんだ期間限定のフードメニューもお楽しみいただけます！また、東武鉄道との連携企画として、愛犬と一緒にケージレスで列車の旅を満喫できる、わんちゃんイベント列車「Tobu Doggy Doggy Train」を、とうきょうスカイツリー駅から東武ワールドスクウェア駅間にて運行します！詳しくは東武鉄道の公式HPをご覧ください。

東武ワールドスクウェアは今後も皆様に愛される楽しいテーマパークを目指してまいります。





犬国記念日バナー





1. 開催日時

2026年2月11日(水・祝) 10時00分～15時00分









2. 会場

東武ワールドスクウェア









3. 実施内容

(1)わんちゃんキャラクター発表式

かわいく誕生したビジュアルとともに、昨年の犬国記念日に募集したキャラクターのネーミングを発表いたします！

時間：11時40分～12時10分

場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ









(2)わんちゃんキャラクターを探すクイズラリー

パーク内6ゾーンの世界の有名な建築物の中に隠れた、東武ワールドスクウェアのわんちゃんキャラクターを探すクイズラリーを開催します。約14万体のお人形の中から探し当てることができるのか…！？参加された方には参加賞として、オリジナルステッカーをプレゼント！くじ引きにも挑戦できます。





開催期間：2026年2月11日(水・祝)～3月29日(日) 計47日間

配付場所：エントランスゲート(※お1人様1枚)

抽選会場：チケットカウンター内 インフォメーション

賞品 ：58ロハスクラブグランピングペア宿泊券 1名様

わんちゃんキャラクターオリジナルマグネット(全5種) 計50名様

世界旅行チョコマシュマロ 30名様

日光散歩道ガトーショコラ 50名様

オリジナルコットンバッグ 50名様

参加賞お渡し場所 チケットカウンター内 インフォメーション





パーク内最多のお人形が住む展示物サンピエトロ大聖堂

参加賞ステッカーデザイン(イメージ)





(3)ステージショー「わんちゃんクイズ大会」・「まて、おすわり大会」

愛犬「まさおくん」とTV番組「ポチたま」に出演していた、ドッグトレーナーであり防災士の松本秀樹氏によるわんちゃん参加型の「わんちゃんクイズ大会」や「まて、おすわり大会」を開催します！ステージではテレビやラジオパーソナリティとして活動する永井塁氏がステージを盛り上げます！「わんちゃんクイズ大会」・「まて、おすわり大会」の優勝者には東武ワールドスクウェアのお菓子詰め合わせをプレゼントします。





時間：1回目 12時30分～13時00分／2回目 14時00分～14時30分

場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ

賞品：東武ワールドスクウェアお菓子詰め合わせ

(オリジナル金箔入りカステラ・バウムクーヘン・チョコクランチ・

人もワンちゃんも食べられるクッキー)









(4)わんちゃんキャラクターのオリジナルグッズ販売

わんちゃんキャラクター誕生を記念し、お土産ショップ「メルカドI」にてオリジナルグッズを販売いたします！ぜひこの機会にお買い求めください。





◆販売商品：オリジナルマグネット(全5種) 520円(税込)

世界旅行チョコマシュマロ 380円(税込)

オリジナルアクリルキーホルダー(全5種) 880円(税込)





◆販売場所：ワールドショッパーズ「メルカドI」





オリジナルマグネット(イメージ)

世界旅行チョコマシュマロ(イメージ)

オリジナルアクリルキーホルダー(イメージ)





(5)わんちゃんキャラクターのオリジナルフードメニュー販売

パーク内のレストラン・カフェでは、わんちゃんキャラクターの発表を記念し、キャラクターにちなんだ美味しいメニューを限定販売します。ぜひ愛犬とコンプリートしてください！





◆販売商品：ホットドッグ(カフェ「すふぃんくす」) 580円(税込)

ふかふか肉まん(ラーメンハウス「カーニバル」) 480円(税込)

オムライス(カフェテリアレストラン「ワールド」) 1,150円(税込)

生湯波ぜんざい(日光ゆば「和心」) 620円(税込)





ホットドッグ

ふかふか肉まん

オムライス

生湯波ぜんざい





(6)イベント限定デザイン！わんちゃんステッカーの先行配付

毎年4月にリニューアルする「わんちゃんステッカー」を、2月11日(水・祝)イベント当日限定デザインでプレゼント！この日だけのレアステッカーをゲットしましょう！

※わんちゃんと同伴入園された方が配付対象となります。

※なくなり次第終了となります、あらかじめご了承ください。





◆配付場所：エントランスゲート





イベント限定デザインステッカー(イメージ)





(7)栃木県ペットツーリズム協議会発足記念抽選会

わんちゃんと泊まれる温泉宿泊券が当たるガラポン抽選会を実施します！

わんちゃんと同伴入園された方に配付する「イベント限定デザインステッカー」のご提示と、栃木県ペットツーリズム協議会の公式LINEお友だち登録画面をご提示いただくとご参加いただけます。





時間：10時30分～15時00分

場所：ウエルカムスクウェア 栃木県ペットツーリズム協議会ブース





＜賞品＞

1等 きぬ川国際ホテルペア宿泊券 1名様

2等 鬼怒川パークホテルズペア宿泊券 1名様

3等 Pet-RV利用券5,000円分 10名様

4等 58ロハスクラブ ランチ利用券 20名様

5等 58ロハスクラブ ドッグラン利用券 30名様

6等 東武ワールドスクウェアオリジナル 金箔入カステラ 20名様

7等 愛犬のおいしい水 24名様

8等 東武ワールドスクウェア×58ロハスクラブ オリジナルサコッシュ 15名様

9等 TWSわんちゃん缶バッジセット 100名様

参加賞 オリジナルポストカード ※無くなり次第終了









(8)「一日で巡るわんちゃんと世界一周旅行！」パスポート特典プレゼント

2025年11月11日(火)～2026年1月31日(土)まで「一日で巡るわんちゃんと世界一周旅行！」イベントにて配付した、わんちゃんパスポートを犬国記念日当日にお持ちいただくと、専用の「オリジナルクリアファイル(A6サイズ)」をプレゼントします！裏面はSNS投稿画面風のデザインとなりますのでパスポートと一緒にわんちゃんの写真などを入れてお楽しみください。

※無くなり次第終了となります、あらかじめご了承ください。





◆配付場所：チケットカウンター内 インフォメーション





わんちゃんパスポート

オリジナルクリアファイル(A6サイズ)デザイン (イメージ)





(9)ミニマルシェ

わんちゃん商品の販売を行なっている6店舗が出店いたします！お気に入りを見つけてゲットしましょう。





◆出店店舗

・Oinu Meat(わんちゃんジャーキー)

・WANおやつB＆D(無添加おやつ)

・soleilcode×もちもち(首輪・リード)

・Risusu lenis(アロマワークショップ)

・tomoChi(パラコードワークショップ)

・shibashop honobono(シバグッズ専門店)





◆その他出店

・栃木県ペットツーリズム協議会

・58ロハスクラブ

・日本ペットフード株式会社

・大王製紙株式会社(エリエールPet)

・希望食品株式会社









(10)バルーンアートショー

バルーンパフォーマーさくらの弾むトークと華麗な手さばきから生まれる高クオリティなバルーン！子供から大人まで楽しめるバルーンショーをぜひお楽しみください。





時間：1回目 13時00分～13時30分／2回目 14時30分～15時00分

場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ





バルーンパフォーマーSAKURA氏





4. その他イベント

(1)ケージレスで愛犬と列車旅！「Tobu Doggy Doggy Train」ツアーの運行

とうきょうスカイツリー駅から東武ワールドスクウェア駅まで、列車内をケージレスでわんちゃんと過ごすことができるわんちゃん連れの貸切専用列車となり、往路の車内ではペット番組で人気の松本秀樹氏による車内プログラムや、わんちゃん用の東武鉄道制服を着用した撮影会などをお楽しみいただけます。また乗車特典として、東武ワールドスクウェアわんちゃんキャラクターのアクリルキーホルダーもプレゼント。





ツアーの詳細はこちらをご覧ください。

https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/releases/2025122418594717Rr4OhTc2d2GysipXWOmA.pdf





出発日 ： 2026年2月11日(水・祝日)

ツアー名 ： スカイツリートレインで行く！

東武ワールドスクウェア犬国記念日満喫ツアー

使用車両 ： スカイツリートレイン(634型)

行程 ： とうきょうスカイツリー駅(8:12発)→

【車内プログラム】→

東武ワールドスクウェア駅(10:38着)→

徒歩にて東武ワールドスクウェアに移動後、園内自由行動→

東武ワールドスクウェア駅(15:08発)→

とうきょうスカイツリー駅(17:10着)

募集人員 ： 60名 ※添乗員同行 ご好評につき完売となりました。

参加形態 ： 大人1名以上で愛犬をお連れのお客様

※車内に持ち込める専用ケースは、重量がペットと合わせ

約10kg以下かつ3辺の合計が約120cm以内のものを2つまで。

※上記の条件は、今回のツアーで乗車する

貸し切り列車限定の取り扱いとなります。

旅行代金 ： 大人1名様：25,000円／こども(4歳以上～小学生)1名様：23,000円

申込方法 ： インターネット限定発売 ※ご好評につき完売となりました。

東武トップツアーズ申込サイト

https://tobutoptours.jp/tabiclub/doggy_doggy_train/

発売日 ： 2025年12月23日(火)15時～

旅行企画・実施： 東武トップツアーズ株式会社





スカイツリートレイン





(2)ペット防災をテーマにした車中泊体験会

東武ワールドスクウェアにて夜間の車中泊体験を実施いたします。

もしもの時のペット同伴での車中泊に備えたセミナーや、非常食の試食体験などのプログラムを予定しています。講師には、防災士の資格をもつ松本秀樹氏と、愛犬専門の写真家であり10年間さまざまな場所で車中泊を経験してきたLOUGH BASE(ラーフベース)の佐藤まい氏の2名をお招きします。もちろん愛犬と一緒にご参加いただけますのでぜひご応募お待ちしております。





開催日 ： 2026年2月10日(火)～2月11日(水・祝)

宿泊場所 ： 東武ワールドスクウェア A駐車場

講師 ： 松本秀樹 氏

佐藤まい 氏

参加費 ： 1台5,800円

※1名大人(中学生以上)追加3,800円

1名小人(4歳以上)追加2,400円

申込方法 ： 下記メールアドレス宛にお申込みください。

petrv.japan@gmail.com

主催 ： 栃木県ペットツーリズム協議会

一般社団法人日本カーツーリズム推進協会(JCTA)

詳細はこちら： https://jcta.jp/2026/01/09/%e8%bb%8a%e4%b8%ad%e6%b3%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%862-10/









(3)キャンピングカーの展示

Pet-RV、日本特種ボディー株式会社、旅する車のキャンピングカーや防災車両を展示します。





実施日：2月11日(水・祝)

時間 ：10時00分～15時00分

場所 ：ウエルカムスクウェア









(4)栃木県日光市とのペット同行避難に関する協定締結調印式

災害時におけるペットとの避難に対応する施設として、栃木県日光市と協定締結による調印式を執り行います。





栃木県日光市ロゴマーク





5. その他

(1)栃木県ペットツーリズム協議会について

栃木県全体としてわんちゃんと共に楽しめる魅力ある観光地域づくりを推進し、栃木県が日本一ペットフレンドリーな観光地として認知されることを目的とし、2025年12月12日、「栃木県ペットツーリズム協議会」を設立いたしました。

本協議会の詳細につきましてはこちらのリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000174782.html





栃木県ペットツーリズム協議会ロゴマーク





【参考】

■松本秀樹(まつもとひでき)氏

テレビ東京系列で放送された動物番組『ポチたま』シリーズに出演し、愛犬まさおくんと共に日本を巡る旅で人気を博したタレント。ドッグトレーナー歴は17年、防災士でありペット同行避難セミナー講師でもある。また、愛玩動物飼養管理士1級、愛玩動物救命士、アニマルコンサルタント等の資格をもつ。





松本秀樹(まつもとひでき)氏





■佐藤まい(さとうまい)氏

ドッグトレーナーとしての知見を活かし、犬連れ車中泊セミナー・車中泊イベントの企画・開催を行う愛犬専門写真家。車中泊歴10年以上。

https://www.instagram.com/maimai.laughbase/?hl=ja





佐藤まい(さとうまい)氏





■永井塁(ながいるい)氏

栃木出身、とちぎテレビMC、FM栃木パーソナリティを務め、スポーツに詳しく、トークショーや地域イベント、企業債のMC経験が豊富。子育て世代向けのイベントを手掛ける「笑い場エンターテイメント」の代表で、教育現場でも活動し、教育系のトークショーMCも得意とする。





永井塁(ながいるい)氏