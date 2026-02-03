Mixpanelの「Metric Trees」、従業員のモチベーション可視化ツール「Attuned」が採用 - プロダクト成長の意思決定高度化を支援

Mixpanel, Inc

プロダクト分析ブラットフォームMixpanelは、Attuned株式会社（以下、Attuned）が、プロダクトKGIであるアクティブユーザー数の最大化に向けた意思決定を高度化するため、Mixpanelが提供する「Metric Trees」を採用したことをお知らせします。



Attunedは、従業員のモチベーションを可視化するSaaS型HRツールとしてプロダクト成長を加速させる中で、ユーザー行動データを活用した分析と改善を継続的に行ってきました。これまで同社では、Mixpanelを活用し、ログイン頻度や新機能の利用状況などをKPIとしてモニタリングしてきましたが、それらの指標が実際にどの程度アクティブユーザー数の増加に寄与しているのかを構造的に把握することが課題となっていました。

導入の背景

Attunedでは、新機能のリリースや機能改善を継続的に行う中で、

・新機能がアクティブユーザー数の増加にどの程度貢献したのか

・どのKPIが成果を左右する本質的な要因なのか

といった点を、定量的かつ一貫した形で評価することが難しい状況にありました。

その結果、新機能のインパクト評価や次の打ち手の検討が、データだけではなく経験や直感に依存してしまう場面が生じていました。

Metric Trees 採用の狙い

Metric Treesは、最終的な事業成果（KGI）を起点に、それを構成するKPIやユーザー行動を因果関係でツリー構造として可視化できる機能です。

Attunedでは、Metric Treesの活用により、

・アクティブユーザー数を起点に、ログイン頻度や高付加価値機能の利用といったKPIを因果構造で整理

・新機能リリース後に、「どの指標が変化し、それがKGIにどう影響したのか」を明確化

・分析結果を、 次のプロダクト改善や施策の優先順位といった具体的なアクションにつなげる

ことを目指します。

これにより、単なる指標の可視化に留まらず、KGI達成に向けた“正しいKPI設計”と“説明可能なプロダクト意思決定”を実現します。

※上記画面は Metric Trees のサンプルイメージです。実際の Attunedにおける指標構成・数値・画面とは異なります。

今後の展望

Attunedは、Metric Treesを通じて、アクティブユーザー数の増加に本質的に寄与する成長ドライバーを明確化し、データに基づいたプロダクト戦略の立案・実行を加速させていきます。

経営層とプロダクトチームが共通の指標体系を持つことで、意思決定のスピードと精度を高め、持続的なプロダクト成長を目指します。

【Attuned株式会社について】

Attuned株式会社は、心理学とAIを融合し、従業員一人ひとりの内発的モチベーションや価値観を可視化するSaaS型HRテックサービス「Attuned」を提供しています。データに基づいた組織改善やエンゲージメント向上を支援し、企業の持続的な成長を後押ししています。

https://www.attuned.ai/jp/

【Mixpanelについて】

Mixpanel は、ユーザー行動データを起点に、プロダクトの成長とビジネス成果を結びつけるプロダクトインテリジェンスのプラットフォームです。単なる分析にとどまらず、理解・検証・改善といった意思決定のプロセス全体を支援することで、チームがより速く、確信を持って行動できる環境を提供しています。現在、Uber, DocuSign, yelp, Pinterestをはじめ、世界 29,000 社以上の企業が Mixpanel を活用し、データドリブンなプロダクト開発と継続的な成長を実現しています。

https://mixpanel.com/home/