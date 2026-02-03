【期間限定キャンペーン】冬の夜を彩るショート映画体験。SAMANSAが冬のキャンペーン「COZY SAMANSA」を開催！人気4作品の無料公開＆年間25%OFFクーポンを期間限定で販売

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて、2026年2月3日(火)から2月16日(月)までの期間、冬にオススメの厳選4作品の無料公開と、年間プランが25％お得となるクーポンの販売をする「COZY SAMANSA（コージー・サマンサ）」を開催することをお知らせいたします。

◆「COZY SAMANSA」キャンペーン概要

1. 冬にオススメ厳選4作品の期間限定無料公開

期間中、以下の4作品を特設サイト上でどなたでも無料でお楽しみいただけます。

実施期間： 2026年2月3日(火) ～ 2月16日(月)

特設サイトはこちら(https://lp.samansa.com/2026winter)

2. 年間プラン25％OFFクーポンの販売

12ヶ月通常価格(5,880円)よりも25%お得にご利用いただける年間クーポンを販売いたします。

販売期間： 2026年2月3日(火) ～ 2月16日(月)

販売サイトはこちら(https://campaign.samansa.com/)

「12ヶ月SAMANSAクーポン」

販売価格: 4,400円 (通常:5,880円)

いつも頑張る自分へ、もしくは映画好きのあの人へ、プレゼントしてみませんか？

◆本キャンペーンにて無料公開する作品紹介

１.『キスメット・ダイナー』

あらすじ：

ダイナーで働く美しい歌声を持つローラは、常連客である1人の男性に恋をしていた。彼女は密かにその男性に向けて歌い続けるが、彼は見向きもしない。その理由を知ったローラは、あることを必死に練習しはじめる…。

監督：マーク・ナンネリー(Mark Nunneley)

上映時間：9分10秒

２.『最後のソナタ』

あらすじ：

ドラッグ使用により服役していた父親は、疎遠になったピアニストの息子と関係を取り戻そうとするも、息子は父の過去を許せずにいた。そんな過去を悔やむ父が釈放後、たった一つ望むものは、息子の演奏を生で聴くこと--。

監督：シェハオ・トーマス・ワン(Sche-Hao Thomas Wang)

上映時間：17分58秒

３.『ルル』

あらすじ：

母親の寝室に侵入した一人の少年。そこは、彼にとって本当の自分になれる場所だった。果たして少年が目を輝かせた理由とは…。たった２分で笑顔になれるハートフルな作品。

監督：ラファエル・テ（Raphael Thet）

上映時間：2分19秒





◆キャンペーン名「COZY SAMANSA」に込めた想い

"COZY"には、居心地が良く、あたたかいという意味があります。 寒さが厳しいこの季節。お部屋で温かい飲み物を用意して、ブランケットにくるまりながら、まるで暖炉のそばにいるような「心地よい時間」を過ごしてほしい--。そんな想いから、このキャンペーンを企画しました。

世界中から厳選した「心がポカポカと温まる」珠玉の4作品を無料公開するほか、SAMANSAを12ヶ月間ずっとお得に楽しめる「25％OFFクーポン」を販売。ショート映画を通じて、日常の中に心ほどける休息をお届けします。







◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com