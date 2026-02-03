高校ラグビーの現場に“科学的S&Cトレーニング”を。パーソナルジムASPI、関東学院六浦高校ラグビー部をトレーニングサポート

株式会社ASPIREST

パーソナルジムASPIを運営する株式会社ASPIREST（代表取締役：原田光） は、部活動支援の一環として、2025年7月14日より関東学院六浦高校ラグビー部に対して、

ストレングス＆コンディショニング（S&C）トレーニングサポートを開始いたしました。

■ トレーニングサポートの背景

近年、高校スポーツの現場では競技レベルの高度化が進む一方で、選手のフィジカル強化やコンディショニングを、経験や感覚だけでなく科学的根拠に基づいて行う重要性が高まっています。

特にラグビー競技では、筋力・スピード・アジリティを高いレベルで両立させるストレングス＆コンディショニング（以下S&C）の質が、競技パフォーマンスや怪我予防に大きく影響します。

株式会社ASPIRESTでは、一般向けパーソナルトレーニング事業を通じて培ってきた、解剖学・運動学・トレーニング理論に基づく指導ノウハウを、競技スポーツの現場にも還元したいと考えてきました。

また、在籍するトレーナーからは

「アスリートのパフォーマンス向上に直接関わりたい」

「競技スポーツの現場で通用する指導経験を積みたい」

といった声も多く、トレーナー人材の成長機会を広げる場の創出も重要なテーマとなっています。

一方、関東学院六浦高校ラグビー部においても、競技力向上を目指す中で、有資格者による科学的根拠に基づいたトレーニングの必要性を感じ、双方の考えが一致したことから、今回のサポート体制が実現しました。

■ 具体的な指導内容

本取り組みでは、ASPI所属トレーナーが定期的に関東学院六浦高校を訪問し、ラグビー部の練習環境に合わせたS&Cトレーニングサポートを行っています。

主な指導内容は以下の通りです。

・レジスタンストレーニング

・ファンクショナルトレーニング

・スプリントトレーニング

・アジリティトレーニング

・ピラティス

・コンディショニング

指導はすべて、国際資格を有するトレーナーが担当し、選手一人ひとりの成長段階やポジション特性を考慮した内容で実施しています。

単なる筋力強化にとどまらず、「競技につながる身体づくり」を重視したS&Cトレーニングを実施しています。

■ トレーニングサポートを通じて

2025年11月に開催された全国大会への出場は叶いませんでしたが、本トレーニングサポートを通じて、選手自身のトレーニングへの理解や身体づくりに対する意識には、着実な変化が見られました。

株式会社ASPIRESTでは、短期的な勝敗結果のみを目的とするのではなく、選手が将来にわたって競技に向き合えるフィジカル基盤の構築を重視し、今後も継続的な指導サポートを行っていく予定です。

■ASPIRESTアスリートサポートチームのリーダーからコメント

関東学院六浦高校ラグビー部様をサポートさせていただく中で、選手一人ひとりが高い意識を持ち、トレーニングに向き合っている姿勢に、私たちサポートメンバー自身も日々刺激を受けています。

今後も、全国の舞台を見据えた競技力向上を目標に、フィジカルの強化および試合時のパフォーマンス向上に向けて、サポートメンバー全員が一丸となり、選手とチームに真正面から向き合ってまいります。

■関東学院六浦高校ラグビー部監督からのコメント

関東学院六浦高校ラグビー部は、パーソナルトレーナーによるきめ細かなサポートのもと、フィジカル強化に尽力していただき、2025年度全国大会神奈川県予選の決勝戦に進出することができました。

また、時期やチーム状況に合わせてトレーニングメニューを提示していただくことで、部員たちが自主的に自らトレーニングに取り組む機会も増え、日々の練習に対する意識の変化を感じています。

■ 今後の展望

株式会社ASPIRESTは、本指導連携をモデルケースとして、高校・大学などの教育現場における科学的S&Cトレーニングサポートの提供を今後さらに広げていくことを検討しています。

■関東学院六浦高等学校

関東学院六浦高等学校は、神奈川県横浜市に位置する私立中高一貫教育校です。

校訓「人になれ 奉仕せよ」を具現化し、「隣人を愛する気持ちをもって、地球市民の一人として平和の実現に向けて主体的に考え行動できる人」を育てることを目指しています。

教育活動においては、学業を基盤としながらも、部活動や学校生活を通じた経験を重視し、生徒が主体的に考え、行動する姿勢を養う環境づくりに取り組んでいます。

同校のラグビー部は、2005年にラグビー愛好会としてスタートし、2008年に正式にラグビー部として創部しました。

「Good Attitude（積極的な姿勢）」を合言葉に、日々の練習や大会を通じて、競技力の向上とチームとしての連携を大切にした活動を行っています。

また、2014年以降は大学日本一経験者を中心とした指導体制のもと、「育てる一貫ラグビー」を掲げ、中学から高校までの継続した技術・身体づくりを目指しています。



URL：https://www.kgm.ed.jp/

代表者：校長 黒畑 勝男

所在地：神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1

電話：045-781-2525

■株式会社ASPIRESTについて

「一生の身体づくり」をコンセプトにした”続けられるパーソナルジム”「ASPI」を関東を中心に全国4５店舗以上展開しています。

所属するパーソナルトレーナー全員が国際的に認証された米国認定資格を保有しており、ひとりひとりのニーズに寄り添った高品質なトレーニングやコンディショニングのサポートを実現しています。

2025年からはピラティスメソッドの導入を行い、同時にAFAA（ATHLETICS and FITNESS ASSOCIATION of AMERICA）のピラティス国際認定ライセンスを全トレーナーが取得いたしました。

人の健康に関わる全てのサポートを国際基準で提供する唯一無二のブランドを目指し、パーソナルトレーニングのほか、パーソナルピラティス、パーソナルストレッチ、食事指導を科学的根拠に基づいた安全かつ効果的な方法で提供してまいります。マンツーマン授業で国際認証資格取得から現場で活躍出来るパーソナルトレーナーを育成するスクール事業「ASPトレーナースクール」を運用しており、1,500名以上のパーソナルトレーナーを輩出しています。

事業内容：パーソナルトレーニング事業、トレーナースクール事業

URL：https://aspirest.com/

代表者：代表取締役 原田 光

所在地：神奈川県横浜市西区北幸2-10-40 横浜西口TYビル8F

電話番号：050-1746-8690