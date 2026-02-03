肌の要『ラメラ構造』を整え、バリア機能を守る--ヒト型セラミド2種→5種へ増量し、高機能オーガニッククリームが進化リニューアル

株式会社ブルークレール



国産オーガニックコスメブランド「ブルークレールオーガニクス(https://blcl.jp/)」を展開する株式会社ブルークレール（東京・渋谷区、代表：松田 直美）は、ヒト型セラミド（人の肌に近い形のセラミド）5種類を配合した高機能保湿クリーム『ローズクリームリペアコンセントレート(https://blcl.jp/products/detail/31)』を2025年12月17日にリニューアル発売しました。

リニューアルポイント

セラミド2種→5種へ、容量を30g→40gへ増量いたしました。

角質層のラメラ構造（角質層の肌の水分を保つ“層構造”）を整え、肌本来のバリア機能をサポートします。同時にクパスバターと和漢エキスを増量し、米と大豆由来の無添加乳化ながら、よりコクのある保湿力をアップしました。

さらにペプチドなどの肌成分、ビタミンC誘導体、フランスブリュターニュ産の海藻エキスや、ブラジル産カンディア樹木由来のビサボロールなど厳選成分を組み合わせ、エイジングケアに多角的にアプローチ。

「ラメラ構造／バリア機能を守ることが肌づくりの土台」「オーガニック・無添加をベースにエイジングケアの機能性を届ける」とのコンセプトのもとで、さらにグレードアップしました。

『ローズクリームリペアコンセントレート』特長（要約）:

開発ストーリー

- 5種類のヒト型セラミド配合（EOP・NG・NP・AG・AP）：肌の潤い保持に重要な細胞間脂質を補い、バリア機能を強化。- 独自の多角的アプローチ：肌全体のメカニズムに注目し、ペプチド2種やヒアルロン酸Na配合。植物エキス（自社抽出和漢エキス6種＋海藻由来成分2種など）やビタミンC誘導体2種、ビサボロール、シロキクラゲ多糖体も配合し、ハリ・透明感のある肌へ導く。- オーガニック×高機能処方：合成由来成分無添加の独自乳化技術を採用。オーガニック植物オイル（スクワラン、クパスバター、ホホバ油等）を贅沢に配合し、リッチなテクスチャと高い保湿力を両立。当社の一貫したコンセプトとして、オーガニック・無添加は長期使用のための基本であり、機能性を第一に大切にする。

百貨店で“奇跡のクリーム”と呼ばれ販売される高額な商品のベースが石油由来のミネラルオイルであることを見て、「これより良いものを求めやすい価格で届けよう」と2005年より開発をスタートし約10年の開発期間を経て誕生したローズクリームリペアコンセントレート。過去に効能評価試験（抗シワ試験・色差試験）を実施し、その結果が医学専門誌に掲載された実績があります。今回のリニューアルでは「オーガニック・無添加は土台であり、機能性と実感を主題とする。ラメラ構造／バリア機能を守ることが肌づくりの始まり」というコンセプトのもと、処方を強化しさらなる高機能化を実現しました。

「オーガニック・無添加だから保湿力がなくても仕方がない」という常識を、長年の研究開発によって覆し、リッチでコクのあるテクスチャと角質層の奥まで届くしっとり感を実現しています。

商品概要

商品名：ローズクリームリペアコンセントレート（美容保湿クリーム）

容量：40g（※従来品は30g）

価格：15,400円（税込）

使用目安：約2ヶ月分

発売日：2025年12月17日

公式サイト：https://blcl.jp/products/detail/4 (https://blcl.jp/products/detail/4)

会社概要

会社名：株式会社ブルークレール

代表者：松田 直美

所在地：〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3-18F

設立：2008年

事業内容：国産オーガニックコスメ・サプリメントの企画製造販売

ブランドサイト：https://blcl.jp/



お問い合わせ先 E-mail：info@blcl.jp