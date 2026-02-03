令和７年度 「青函圏フォーラム」を函館で開催します！

「青函圏交流・連携推進会議（事務局：青森県・北海道）」は、青函圏域の産学官と交流・連携に取り組む民間団体など125団体で構成し、 これまで青函圏域の交流拡大と連携強化を推進する活動に取り組んでいるところですが、今年3月で北海道新幹線開業10周年を迎えることから、開業でより身近となった青函圏のさらなる観光流動の活性化に繋げるため、渡島総合振興局との共催で次のとおりフォーラムを開催します。




◆開催日時

令和8年2月19日(木)　13:30～15:40


◆場所

プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-函館　3階「カメリアI」（函館市若松町14-10）


◆内容

（１）基調講演


　　　演題「北海道新幹線開業で変化した青函圏の観光動向と青函圏の観光戦略について」


　　　講師：(株)ＪＴＢ総合研究所主席研究員　吉口　克利氏


（２）パネルディスカッション


　　　テーマ「青函圏におけるこれからの観光戦略を探る」


　　　登壇者


　　　コーディネーター：(株)ＪＴＢ総合研究所主席研究員　吉口　克利氏


　　　パネリスト：


　　　　(株)ＡＣプロモート代表取締役（八戸市）　町田　直子氏


　　　　(株)また旅くらぶ代表取締役（青森市）　　高木まゆみ氏


　　　　(一社)木古内公益振興社道の駅みそぎの郷きこない代表理事（木古内町）　北島　孝雄氏


　　　　(一社)北斗市観光協会主任（北斗市）　　　齊藤　　亮氏


◆参加申込方法

下記URLの申込フォームからお申込みください。


https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=RWQv7yKF


※申込期限：2月17日(火)まで


◆その他

イベント詳細は渡島総合振興局HPからご確認ください。


https://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/shinkansen/245097.html