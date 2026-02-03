不良娘（ばっどがーる）、香りで“ワルぶり”開花！？　TVアニメ『ばっどがーる』より、キャラクターをイメージした香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、TVアニメ『ばっどがーる』の香水を発売します。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」とAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では、2月3日(水)より販売を開始します。

――根はいい子の“ばっどがーる”、憧れの人のために不良デビュー。

『ばっどがーる』は、肉丸先生による日本の4コマ漫画作品。

『まんがタイムきららキャラット』（芳文社）にて2021年2月号より掲載され、現在も好評連載中の学園コメディです。

ニコニコ静画内「きららベース」では、本編の追っかけ配信や番外ミニエピソードも公開中。

「きららCarat」2024年8月号でアニメ化が発表され、2025年7月から9月までTOKYO MX他で放送されました。

＜いんとろだくしょん＞

鋭い目つきに大きなピアス。そしてド派手なツートンヘアーの高校1年生・優谷 優

彼女は誰もが道を空ける名の知れた不良娘（ばっどがーる）

……ではない。



根は超絶良い子である優の頭の中はいつも学園のマドンナ・水鳥亜鳥のことでいっぱい。

風紀委員長を務める亜鳥の気を引きたい優は、優等生を辞めて‟ワルい不良″を目指すことに！

ワルぶってるけど全然ワルくない？？

自称・不良でちょっぴりおバカな少女の奮闘を描く学園コメディ、開校（スタート）！！

ばっどがーる オードパルファム 優谷優

今日も真面目にちょっとだけ不良。

校則の“ギリ手前”を攻める優の香りは、レモンとマンダリンのすっきりシトラスから始まり、ティーとスパイスがふわっと香る知的な反抗心。

ウッディのラストで“真面目な強がり”を感じさせる一本です。

香調：シトラスウッディ

【トップノート】レモン、マンダリン、パイナップル

【ミドルノート】ティーリーフ、ナツメグ、ピンクペッパー

【ラストノート】サンダルウッド、シダーウッド、ベチバー

ばっどがーる オードパルファム 水鳥亜鳥

オレンジとベルガモットが放つ爽やかさの中に、ジャスミンとリリーが“気高い女神”の香りを演出。

最後はムスクがそっと包み、誰もが振り返るマドンナの余韻を残します。

…たまに本人も自分で香りに酔ってるかも。

香調：フローラルムスク

【トップノート】オレンジ、ベルガモット

【ミドルノート】ジャスミン、リリーオブザバレー、パチョリ

【ラストノート】ヘリオトロープ、ホワイトムスク

ばっどがーる オードパルファム 涼風涼

ベルガモットとミントの清涼感が広がる、クールな第一印象。

でもラストに残るウッドとアンバーのあたたかさで、“口下手だけど優しい幼馴染”感がじんわり。

見た目とのギャップにキュンとする香りです。

香調：ウッディアロマティック

【トップノート】ベルガモット、マンダリン

【ミドルノート】ミント、インセンス、アニス

【ラストノート】ベチバー、アンバー、ウッドモス

ばっどがーる オードパルファム 瑠璃葉るら

フォロワー15万人分の自信をひと吹きに。

ベリーとグレープフルーツの甘酸っぱさが弾けて、ピオニーとスズランが“可愛いだけじゃない”オーラをプラス。

ラストのバニラとムスクで、画面越しにも伝わるあざとかわいさを演出。

香調：フルーティフローラル

【トップノート】ラズベリー、グレープフルーツ、ブラックカラント

【ミドルノート】ピオニー、スズラン、ヴァイオレット

【ラストノート】ホワイトムスク、カシュメラン、バニラ

ばっどがーる オードパルファム アトリニウム

ちょっとキマる妖しい液体、アトリニウムをイメージしたロールオンタイプのフレグランスです。

ローズとピンクペッパーが織りなす甘くスパイシーな香りに、ジャスミンとトンカビーンが加わって、まるで“惚れる予感”のよう。

サンダルウッドとローズウッドが残す余韻は、一度香ったらもう戻れない───

香調：フローラルウッディアンバー

【トップノート】ダマスクローズ、オレンジ、ピンクペッパー

【ミドルノート】チェリーブロッサム、ジャスミン、トンカビーン

【ラストノート】サンダルウッド、パチョリ、ローズウッド

【商品概要】

商品名 ：ばっどがーる オードパルファム 優谷優

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

商品名 ：ばっどがーる オードパルファム 水鳥亜鳥

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

商品名 ：ばっどがーる オードパルファム 涼風涼

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

商品名 ：ばっどがーる オードパルファム 瑠璃葉るら

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

商品名 ：ばっどがーる オードパルファム アトリニウム

容量 ：10ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール・香料・水・t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン・メトキシケイヒ酸エチルヘキシル・赤227・青1

価格 ：3,850円（税込）

TVアニメ『ばっどがーる』公式サイト： https://badgirl-anime.com/

TVアニメ『ばっどがーる』 公式X： https://x.com/badgirl_anime

フェアリーテイル株式会社 『ばっどがーる』 商品ページ：https://fairytail.jp/products/badgirl/parfum/

フェアリーテイル株式会社 公式X：https://x.com/fairytailparfum

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/