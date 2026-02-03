株式会社アサヒペンが、TikTokアカウントを2026年2月に開設いたします。元プロ野球選手の超人 糸井嘉男氏が特別出演!!

株式会社アサヒペン

株式会社アサヒペン（本社：大阪市鶴見区、代表取締役社長：澤田耕吾）は、公式SNSの新たな情報発信の場として、2026年2月に公式TikTokアカウント（https://www.tiktok.com/@asahipen.jp(https://www.tiktok.com/@asahipen.jp)）を開設いたします。

・特設ページ：https://www.asahipen.jp/interview02/

これまでYouTube、Instagram、LINEを中心に情報発信を行ってまいりましたが、より多くのお客様に当社商品の魅力を直感的にお届けするため、ショート動画に特化したTikTokでの展開を開始いたします。

アサヒペン公式TikTokでは、当社商品の特長を視覚的インパクトとテンポの良さを重視した動画コンテンツとしてお届けいたします。塗装のビフォーアフターやDIYの作業工程、初心者でも楽しめるDIYアイデアなど、商品特長を実験を交えてわかりやすく紹介し、幅広い層に興味を喚起するコンテンツを展開いたします。

また、TikTok開設を記念し、元プロ野球選手で筋肉自慢としても知られる「超人」糸井嘉男氏を特別ゲストとして起用いたします。糸井嘉男氏の力強さと明るいキャラクターを生かし、DIYの楽しさを表現した特別動画を公開予定です。糸井嘉男氏が実際に当社商品を使用し、DIYの魅力をより身近に感じていただける内容となっています。

当社は、SNSを通じてお客様とのコミュニケーションをさらに深め、DIYの楽しさと可能性を広く発信してまいります。今回のTikTok開設を機に、より多くの方々に認知していただき、日常の中にDIYを取り入れるきっかけとなる情報をお届けしてまいります。

今後もアサヒペンは、「暮らしを彩り 住まいをまもる」をトータルコンセプトに、皆さまの暮らしを彩る製品づくりと情報発信に努めてまいります。ぜひ、アサヒペン公式TikTokにご期待ください。

株式会社アサヒペンについて

当社は「暮らしを彩り 住まいをまもる」をトータルコンセプトに、住生活の質的向上と充実に貢献することを企業の使命と考えております。この経営理念に沿って「家庭塗料」や塗装用品等の塗料関係の製品以外にも、カベ紙・障子紙・ガラスシート・床材等のインテリア用品、住宅用洗剤・ワックス・補修材等のハウスケア用品、屋外やガーデンまわりのガーデニング用品等の製造販売も手がけております。

今後も、「暮らしに彩り」をそえる事業、「住まいをまもる」ための事業に取り組み、生活の質的向上と充実に貢献してまいります。

会社名 ：株式会社 アサヒペン

所在地 ：大阪本社 大阪市鶴見区鶴見4丁目1番12号

東京本社 東京都江東区猿江2丁目3番16号

設立 ：昭和22年９月19日

代表取締役：代表取締役社長 澤田 耕吾

事業内容 ：家庭用、工業用等の塗料類や塗装用品、カベ紙、障子紙やガラスシート等のインテリア用品、住宅用洗剤、ワックス、補修剤等のハウスケア用品、屋外やガーデン回りのガーデニング用品等の製造、輸入及び販売

■アサヒペン公式サイト

ホームページ：https://www.asahipen.jp

Instagram ：https://www.instagram.com/asahipen.jp

YouTube ：https://www.youtube.com/ASAHIPENch