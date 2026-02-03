＜TOブックス＞コミックマーケット107で販売した『魔術士オーフェン』『水属性の魔法使い』などのイベントグッズや複製原画を数量限定で販売開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2025年12月30日～31日に出展したコミックマーケット107にて販売した新作グッズの一部について事後通販を行います。

商品は、自社通販サイトである「TOブックスオンラインストア」にて、2026年2月5日(木) 12:00～より販売を開始致します。

商品は数量限定での販売となりますので、お見逃しなく！

▼通販サイト TOブックスオンラインストア

https://tobooks.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3152939(https://tobooks.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3152939)

▼販売開始日時

2026年2月5日(木) 12:00～

※上限に達し次第終了となります。

■販売商品

【複製原画】イラストサイズ:A4水属性の魔法使い

天野英先生直筆サイン入り

価格：35,000円（税込）

天野英先生が描くカバーイラストが複製原画に！

美しいイラストを、お好きなところに飾ってお楽しみいただけます。

魔術士オーフェン はぐれ旅

草河遊也先生複製サイン入り

価格：33,000円（税込）

草河遊也先生が描くオーフェンたちのイラストが複製原画に！

美しいイラストを、お好きなところに飾ってお楽しみいただけます。

双子探偵

価格：30,000円（税込）



深崎暮人先生が描く、詩愛＆心逢のイラストが複製原画に！

可愛らしく美しいイラストを、お好きなところに飾ってお楽しみいただけます。

【ラバーマット】 各3,900円（税込）サイズ：600×350mm水属性の魔法使い魔術士オーフェン はぐれ旅双子探偵乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル欠けた月のメルセデスティアムーン帝国物語【アクリルパネル】各2,200円（税込）水属性の魔法使い魔術士オーフェン はぐれ旅双子探偵乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル欠けた月のメルセデスティアムーン帝国物語

■注意事項

※商品は在庫数に限りがあります。

※一部商品は、後日イベント等で販売する可能性がございます。

※複製原画はお一人様１点までとさせていただきます。

※利用上の規約や詳細につきましては、TOブックスオンラインストア内ご利用ガイドをご確認ください。

Illustrated by Hana Amano (C)2025 Tadashi Kubou / TO Books.

(C)2025 Yoshinobu Akita, Yuuya Kusaka / TO Books.

(C)2025 Kurehito Misaki / TO Books.

Illustrated by Yuu Hitaki (C)2025 Harunohi Biyori / TO Books.

Illustrated by KeG (C)2025 Fire head / TO Books.

Illustrated by Gilse (C)2025 Nozomu Mochitsuki / TO Books.

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/