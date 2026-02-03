【GOKUMIN】新生活は“床から清潔”。暮らしに合わせて組み替え自在｜通気性抜群な竹素材×日本製のプレミアムパレットベッドが新登場

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する寝具ブランド「GOKUMIN」は、2026年2月2日より、天然竹素材を使用した「プレミアムパレットベッド」を発売しました。通気性に優れ、天然の抗菌・防臭性を備えた竹素材を採用し、湿気がこもりにくく清潔な睡眠環境をサポートします。床板はフラット構造でほこりが溜まりにくく、ロボット掃除機にも対応。日本国内の老舗家具工場による丁寧なものづくりと、置くだけで設置できるシンプルな設計により、新生活や季節の変わり目、梅雨から夏にかけての寝苦しい時期にも快適な眠りを足元から支えます。

開発者の想い

私たちは、「少しの組み立てで、長く安心して使えるベッドをつくりたい」という想いから、このプレミアムパレットベッドの開発を始めました。暮らし方や家族構成は時間とともに変わっていきますが、眠る場所だけは変わらず快適であってほしい。そんな考えから、レイアウトを変えながら使い続けられる構造にこだわりました。素材には、通気性と耐久性に優れ、清潔に使える天然竹を採用し、日本の工場で一つひとつ丁寧に仕上げています。世代やライフスタイルが変わっても寄り添い続ける存在として、寝室の新しいスタンダードになることを目指し、この一台をお届けします。

「プレミアムパレットベッド」の主な特徴

【間取りに合わせて拡張・変形自在】

複数のパレットを組み合わせることで、シングルからクイーン、キングサイズまで自由にサイズ調整が可能です。引っ越しによる間取りの変化や、家族構成の変化（結婚、出産、子供の独立など）があっても、レイアウトを変更しながら長く使い続けることができます。

【天然竹の力で、毎日清潔な眠り】

竹が本来持つ優れた「抗菌性・防臭性」により、菌やニオイの発生を抑制。湿気がこもりやすい寝具環境でも、竹素材が空気を通しやすく、ムレにくい構造を実現しました。汗をかきやすい季節や梅雨時期でも快適に使え、衛生的な睡眠環境をサポートします。

【日本品質が支える、清潔で快適な暮らし】

長年家具づくりに携わってきた国内工場の確かな技術は、毎日の使いやすさにも表れています。素材選定から検品まで徹底管理された「日本品質」が安心感を担保すると同時に、日々の家事負担も軽減。凹凸の少ないフラットな床板はホコリが溜まりにくく、ベッド下にはロボット掃除機が走行できる空間を確保しました。「見えない部分」にまで妥協しない丁寧なものづくりが、清潔で快適な寝室環境を長く支え続けます。

製品情報

「プレミアム パレットベッド」

[価格]

8枚セット：30,299 円

12枚セット：46,499円

追加購入用4枚セット：18,199円

[サイズ]約50×50×13cm(パレット1枚あたり)

※8枚使用時＝シングルサイズ対応/12枚使用時＝ダブルサイズ対応

[カラー]ナチュラル

[重量]約3.2kg(パレット1枚あたり)

[発売日]2026年2月2日

[販売店]

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-pb-na-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/dhpwjpq（8枚セット）

https://amzn.asia/d/f3BUon4（12枚セット）

https://amzn.asia/d/6sJYIAM（追加購入用4枚セット）

・ヤフーショッピング：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-pb8-na-01.html（8枚セット）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-pb12-na-01.html（12枚セット）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-pb4-na-01.html（追加購入用4枚セット）

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-pb12/

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】“寝室の空気から眠りを変える” 快眠発想の空気清浄機「NERU BREEZE」誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000036491.html

●【GOKUMIN】寒暖差疲労にもう振り回されない。気温に合わせて調整できる「2枚合わせオールシーズン掛け布団」が新登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000279.000036491.html

●【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp