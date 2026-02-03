金沢文庫から散逸した旧蔵資料を購入するための寄附募集を開始します

神奈川県

神奈川県教育委員会では、神奈川県まなびや基金において、県立学校や社会教育施設が自ら、その特色や地域性などを活かして、整備内容、募集金額、成果目標を明示した事業プランを策定し、その事業プランに対しての寄附を募るという、事業提案型の寄附募集を実施しています。

このたび、新たに事業プランを策定しましたので、ご寄附をお願いします。

１ 事業プランの内容

金沢文庫本『今鏡』（称名寺所蔵）（注記）は、現存する今鏡の中では最古の写本です。これまでは、8葉（8枚）のみ現存すると考えられていましたが、これらと一体をなす17葉（17枚）の断簡をまとめた一巻が、新たに発見されました。こうした揃いとなる断簡の発見は非常に稀であり、歴史的にも大変貴重です。

神奈川県が世界に誇る文化財を未来に守り伝えていくため、かつて金沢文庫が所蔵していたこの一巻を買い戻し、「お里帰り展（仮）」の目玉展示にしたいと考えています。

金沢文庫の新たな取組にご賛同いただき、寄附へのご協力をお願いします。

２ 寄附の方法

まなびや基金のホームページに寄附の方法を掲載しています。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f6088/p1166208.html

また、各事業プランのホームページからもお申込みいただけます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/250103.html

個人でのお申込み

(1) クレジットカード等を利用した寄附

ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税からお申込みください。

(2) 納付書による寄附

神奈川県電子申請システム又は郵送、FAXによりお申込みください。

法人でのお申込み

(1) 納付書による寄附

神奈川県電子申請システム又は郵送、FAXによりお申込みください。

(2) 企業版ふるさと納税としての寄附

神奈川県教育委員会教育局行政部財務課（045-210-8105）にお問合せください。

３ その他

- 神奈川県まなびや基金への寄附は、ふるさと納税の寄附金税額控除の対象となります。神奈川県内にお住いの方を除き、寄附金額に応じてふるさと納税による返礼品を用意しています。- 神奈川県まなびや基金への寄附は、企業版ふるさと納税の対象となります。- 希望される場合は、ホームページに寄附者の氏名又は法人名を掲出します。- 募集期間内に募集金額まで達しない場合、寄附金は当該事業又は金沢文庫の指定施設寄附として扱います。

問合せ先

（寄附募集する事業内容について）

神奈川県立金沢文庫

副文庫長兼管理課長 石田 電話045-701-9069（内線102）

学芸課長 道津 電話045-701-9069（内線103）

（事業提案型の寄附募集制度について）

神奈川県教育委員会教育局行政部財務課

課長 渡邊 電話045-210-8100

企画助成グループ 奥 電話045-210-8105