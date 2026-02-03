だしの旨みでさっぱり奥深い“鰹節だし×和の伝統食品”　「黒酢玉ねぎめんつゆ」「梅しそかつおめんつゆ」　個食パッケージで1人前から愉しめる 2026年3月1日新発売

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、涼味向け個食用めんつゆ「黒酢玉ねぎめんつゆ」「梅しそかつおめんつゆ」を2026年3月1日（日）より新発売いたします。本品は、2025年3月に発売した「柚子こしょうめんつゆ」「一味唐辛子めんつゆ」に次ぐ新フレーバーです。近年の長引く夏の暑さを背景に、夏に人気の“酸味のあるさっぱりとした味わい”に着目しました。鰹節だしと相性の良い国内製造黒酢と紀州産南高梅をそれぞれ合わせることで、さっぱりとしながらも奥行きのある、本格的な和の味わいに仕上げました。個食パッケージなので使い切りやすく、1人前から気軽にお愉しみいただけます。

■和の伝統食品×鰹節だし

2025年3月発売の「柚子こしょうめんつゆ」「一味唐辛子めんつゆ」では、にんべんの鰹節だしと和の香辛料を掛け合わせることで、辛さの中にある奥深い味わいを提供しました。今回、和食の味を支えてきた「鰹節だし」に、古くから食欲が落ちる季節にも親しまれてきた「和の伝統食品」を掛け合わせることで、伝統的な味でありながら深みのある新しい味わいをお愉しみいただけます。

「黒酢玉ねぎめんつゆ」には、国産玄米を100％使用した国内製造の黒酢と国産玉ねぎを使用。「梅しそかつおめんつゆ」には、上品な酸味で香り豊かな紀州産南高梅と国産赤しそを使用しています。本品はさっぱりしながらもだしの旨みが感じられ、夏の食卓にちょっと贅沢な味わいを提案します。

■商品特徴

「黒酢玉ねぎめんつゆ」

国産玄米を100％使用した黒酢のコクと国産玉ねぎの甘味をきかせたまろやかな酸味が特徴のめんつゆです。黒酢のほどよい酸味に、鰹節の旨みが加わり、味に深みが生まれます。蒸し鶏やなす、温玉に加え、大根おろしなどもトッピングにおすすめです。

「梅しそかつおめんつゆ」

紀州産南高梅に国産赤しそが香る、爽やかな酸味が特徴のめんつゆです。梅のさっぱりとした清涼感に、鰹節の旨みが加わり、味に深みが生まれます。豚しゃぶやしらす、トマトに加え、みょうがなどもトッピングにおすすめです。

■商品仕様

小袋で試しやすい「個食タイプ」のめんつゆです。1人前50g×3袋入っています。

■レシピ提案

商品裏面には基本の作り方に加え、電子レンジでボリュームアップでき、暑い夏でも火を使わずに簡単に作ることができるレシピを紹介しています。

■商品規格

■にんべんについて

にんべんは1699年(元禄12年)に創業し、日本の伝統食品である鰹節や、鰹節でひく和食の基本「だし」を使った様々な商品を生み出し、日本の食文化を伝承しています。商品の開発・販売のほか、だしコミュニティ・だし専門店「日本橋だし場」や、本物の鰹節やだしを味わえる和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」、

だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」などの各種店舗を通し、鰹節やだしに親しめる場も広げています。

にんべんは、創業３0０余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。