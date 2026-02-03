カラクリ城はワナだらけ！？　低学年向け王道読み物『おすしかめんサーモン』かきおろし短編新作が、電子書籍で1月30日配信開始！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月30日に電子書籍『おすしかめんサーモン うちゅうニンジャへん 2 なぞのくノ一とワナだらけのカラクリじょう』を配信いたしました。

なぞなぞや間違い探し、ダジャレ、パズル、迷路などのさまざまな「あそび」をモチーフにした低学年向け読み物『おすしかめんサーモン』シリーズ。紙版は、これまでに6冊を刊行。現在はボーンデジタル（最初から電子版として制作）として新作を不定期配信し、シリーズは継続中です。

最新作では、ラーメンや冷蔵庫がモチーフの個性的なうちゅうニンジャたちを倒した正義のヒーロー・おすしかめんが、新たな敵に立ち向かいます。傷ついた仲間たちの代わりに、「おすしかめん2ごう」ことマジックインチキも登場。しかし、うちゅうニンジャや、なぞの「くノ一」たちがカラクリ城の前で、さまざまなワナを仕掛けてきます。一癖も二癖もあるトラップを、ふたりのおすしかめんがどう乗り越えていくのか、ご注目ください。前回までのあらすじが丁寧に入っているので、このお話から読んでも楽しめる作品です。

お話の後半に登場する、おすしかめん（スシオ）の新たな変身形態も、お見逃しなく！

【おすすめポイント】

■キャラクターやストーリーに笑いがつまっていて面白い！

お寿司のネタのサーモンを頭に持つ主人公をはじめ、カッパのマッキー、おすしかめん2ごうに変身するマジックインチキなど、個性的で魅力的なキャラクターたちが活躍します。

■迷路やダジャレなど、「あそび」の要素が盛りだくさん！

子どもが大好きな迷路のページがお話の中に入っているから、楽しく読み進められます。なぞのキャラ「くノ一」が仕かけた分身の術を見破る「間違い探しページ」は必見です。

【著者】

＜土門トキオ プロフィール＞

東京都生まれ。日本漫画家協会会員。漫画のほか、なぞなぞ、迷路などの児童書を執筆。最近は落語や漫才の台本も手がける。

『なぞなぞ1ねんせい』、『おえかきパズル』（ともにGakken）ほか著書多数。

＜川崎タカオ プロフィール＞

イラストレーター＆漫画家。1975年生まれ。神奈川県出身、東京都在住。著書に漫画『待ちぼうけ紳士』（青林工藝舎）、絵本『ガムのようせい』作画（原作＝笑い飯／岩崎書店）など。

■「おすしかめんサーモン」の4コマまんがや読み物が、まんがサイト「ガッコミ」で配信中

Gakkenが運営するまんがサイト「ガッコミ」にて、オリジナル4コマまんが『おすしかめんサーモン』や、読み物のこれまでのお話の一部が好評配信中。

まんがやお話を読みながら、お寿司のネタや魚の秘密・マメ知識を楽しく学べます。

▼ガッコミについて

「ガッコミ」は「心がうごく、世界が広がるまんがサイト」をキャッチフレーズとして、子どもも大人も楽しめるよう設計された無料のまんがサイトです。

「ガッコミ」には、このサイトに集まる人たちの心を、ガッとつかんで放さない、そんな作品との出会いの場＝コミュニティとなるように、という願いが込められています。

https://gakcomic.gakken.jp/(https://gakcomic.gakken.jp/)

▼Gakken まんが＆ガッコミ編集部【公式】X（旧Twitter）アカウント

https://twitter.com/g_manganichirek(https://twitter.com/g_manganichirek)

［商品概要（電子書籍）］

■『おすしかめんサーモン うちゅうニンジャへん 2 なぞのくノ一とワナだらけのカラクリじょう』

作：土門トキオ 絵：川崎タカオ

希望小売価格：550円（税込）

発売日：2026年1月30日

ページ数：41ページ

ISBN：978-4-05-923584-2

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKF2R5XL/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKF2R5XL/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/cc019a850b133aa7b5b7e8cbee422e81/(https://books.rakuten.co.jp/rk/cc019a850b133aa7b5b7e8cbee422e81/)

【『うちゅうニンジャへん 1』（電子書籍）も好評発売中】

■『おすしかめんサーモン うちゅうニンジャへん オールスターきせきのかいせんどん！』

作：土門トキオ 絵：川崎タカオ

希望小売価格：550円（税込）

発売日：2025年11月10日

ページ数：41ページ

ISBN：978-4-05-923431-9

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G19RPFB9/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G19RPFB9/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/127c59c992563ea9a434ac6bb9947996/(https://books.rakuten.co.jp/rk/127c59c992563ea9a434ac6bb9947996/)

