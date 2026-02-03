いつもの美味しさそのままでしっかり減塩！　「塩分ひかえめ白だしゴールド 500ml」　2026年3月1日リニューアル発売

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、ゴールドシリーズ「塩分ひかえめ白だしゴールド」を300mlから500mlへ容量変更し、2026年3月1日（日）に全国でリニューアル発売いたします。近年、白だし市場が伸長傾向にあり、さらに食塩摂取量の削減が推奨される中、「塩分ひかえめ白だしゴールド」の販売実績は好調に拡大しています。こうした市場環境とお客様からのご好評を受け、従来のトライアルサイズ（300ml）から容量を増量し、より高まる需要にお応えできるようにリニューアルいたしました。本醸造有機醤油と国内製造・国産のだし素材をレギュラー品（当社「白だし」）の1.5倍使用し、美味しさはそのままに塩分を30％カット。減塩を意識した食卓をしっかりとサポートします。

■商品特徴

塩分ひかえめ白だしゴールド 500ml

こだわりのだし素材の旨みを生かした美味しさで塩分を30%カットし、いつもの美味しさそのままに減塩の食卓をしっかりサポートします。

●塩分を30％カット（当社「白だしゴールド」比）

●本醸造有機醤油使用

●国内製造鰹節、さば節、宗田鰹節、北海道産昆布の合わせだしを使用

●だし素材1.5倍使用（当社「白だし」比）

■リニューアル背景

【ポイント１】 白だし市場の伸長

近年、白だしの汎用的な用途への理解が広がり、日常の調理における利用機会が拡大した結果、白だし市場は伸長を続けています。市場の拡大に伴い、自社商品も2020年度対比で「白だしゴールド」は232％、「塩分ひかえめ白だしゴールド」は188％と高い伸長率となっており、お客様より支持をいただいております。

【ポイント2】 減塩意識の高まり

日本人の食塩摂取量を減少させることは継続的な社会課題となっており、近年では健康意識への高まりからも減塩が注目されています。国の「健康日本21（第三次）」における食塩摂取量の目標値（2024年までに7.0g未満/日）に対し、2023年時点での平均摂取量は9.8gと、目標達成には更なる啓蒙活動や商品開発が期待されています。

こうした背景を踏まえ、市場の伸長や高まる減塩需要、そして好調な既存品のさらなるニーズに応えるため、本品をリニューアル。本リニューアルでは、ご好評いただいている既存品の美味しさはそのままに、容量を300mlから500mlへアップすることで、使用用途の高まりに応えた容量設計としました。

■通常仕様との違い

従来のトライアルサイズ（300ml）から500mlに容量を増量し、需要にお応えできるようにリニューアルいたしました。従来品同様、本醸造有機醤油、国内製造・国産のだし素材をレギュラー品より1.5倍使用（当社「白だし」比）して美味しさと減塩を両立しております。

■調理例

だしの旨みで減塩を意識しながらも、満足感のある味わいとなっており、幅広くご活用いただけます。

■商品規格

■にんべんについて

にんべんは1699年(元禄12年)に創業し、日本の伝統食品である鰹節や、鰹節でひく和食の基本「だし」を使った様々な商品を生み出し、日本の食文化を伝承しています。商品の開発・販売のほか、だしコミュニティ・だし専門店「日本橋だし場」や、本物の鰹節やだしを味わえる和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」、だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」などの各種店舗を通し、鰹節やだしに親しめる場も広げています。

にんべんは、創業300余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。