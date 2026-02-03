英語で「思考力×表現力」を磨くKids Duo Advancedの『スプリングコース2026』受付開始！英検(R)新形式の“Eメール・要約”を深く学ぶ「英検(R)ライティング」特化クラスも開講

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/855_1_5dddd94004ccd715aba1123f064ca0fa.jpg?v=202602030521 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する英語上級者や帰国子女を対象とした上級者向け英会話スクールKids Duo advanced(R)（キッズデュオ アドバンスト）(https://www.winbe.jp/fs/kd-advanced/)は、幼児～中学生を対象に、目的別に英語力のアップを目指す「スプリングコース2026」を開講します。

英語学習の早期化や大学入試改革に伴い、新学年を迎える春休みは、英語力のさらなるレベルアップを図る重要な時期となっています。Kids Duo advancedは、ネイティブ講師のもと、ディスカッション・ディベート・プレゼンテーションといった豊富なアウトプット機会を通じて「英語力×思考力×表現力」を身につけることができる上級者向けの英会話スクールとしてご好評いただいております。

2026年のスプリングコースでは、次年度の英検(R)合格を見据えた「英検(R)対策」や、論理的な構成力を養う「英検(R)ライティングワークショップ」、知的好奇心を刺激するオリジナルプログラム「Explorersコース」などを中心とした、春季限定レッスンを開講します。

【Kids Duo advanced「スプリングコース2026」概要】

■申込期間：

2026年1月30日(金)～2026年4月30日(木)

■開講期間：

2026年3月3日（火）～2026年5月30日（土）

※教室やコースによって実施期間が異なる場合がございます。詳しくはお近くの教室までお問い合わせください。

■お申し込み：

専用ページまたは電話にて受付中

専用ページURL：http://pr1.yarukiswitch.jp/kda/springcourse

電話： 0120-73-1914 受付時間10:00～18:00（日祝を除く）

■対象コース：

・英検(R)対策（5級～2級）：小学生～中学生対象 全8回

英検(R)５級～2級のレベル別編成クラスで、傾向問題を解きながら受検に向けた仕上げを行う短期集中コースです。英検(R)合格に向けて効率よく対策を実施したい方におすすめです。

・英検(R)ライティングワークショップ：小学生対象 全４回

英検(R)3級～準１級の英作文問題対策コースです。英検に出やすいトピックを題材とし、自分の意見を文章にする手順を学びます。新しく加わったEメール問題(３級・準２級)と要約問題(２級・準１級)にも対応。文章の組み立て方を理解し、自分で文章を書くためのライティングスキルが身につきます。 ※オンラインでも受講できます。

・フォニックスコース：3歳～小学生対象 4回1セット

英語を学習する上での基礎となる”フォニックス”をレベル別オリジナル教材のPhonics Journeyで受講できるコース。 日本人講師によるサポートで4技能の基礎、特に「読む力」と「書く力」を習得するのに効果的です。アルファベットの形と音の学習から複数の文字を組み合わせた音のルールまで、全４段階から適したレベルで受講することができます。 ※オンラインでも受講できます。

*フォニックスとは?

音と文字のルール（関係性や規則性）を身につける学習法で、アメリカやイギリスなど英語圏の子どもたちは「フォニックス」で英語を学びます。英語の「スペリング（つづり）」と「発音」の間にある法則を学ぶことで、英語の正しい読み方をかんたんにマスターすることができます。詳しくはこちら（https://www.winbe.jp/phonics/）

・Explorersコース：小学生対象 4回1セット

「科学」「社会」など、さまざまな分野を英語で学びます。リサーチ・ディスカッション・ディベートなどを経て、そのテーマに関するプレゼンテーションまで実施します。英語力だけでなく、思考力・表現力・想像力・判断力を養うKids Duo advanced独自のコースです。

* 英検(R)・英検Jr.(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

◇◇◇

Kids Duo advanced(R)（キッズデュオ アドバンスト）(https://www.winbe.jp/fs/kd-advanced/)

やる気スイッチグループ最高峰の「英語で学ぶ」環境が整っており、小学校卒業時に海外の高校大学に挑戦できる力を育むことを目指した本格志向の上級者向けの英会話スクール。

特徴：

- リサーチ・ディスカッション・ディベートなどを経てプレゼンテーションまで実施。グローバルに活躍するために必要な英語力×思考力×表現力を育む- CLIL※の学習法を取り入れ、科学・社会・歴史・芸術などの分野で知的好奇心を刺激するテーマを設定、子どもの探求心を伸ばす- ネイティブ講師の担任＋少人数制でより実践的な英語力が身につく

公式サイトURL:https://www.winbe.jp/fs/kd-advanced/

※CLIL（クリル）：Content and Language Integrated Learningの略語で、「英語を通して、何かのテーマや教科科目を学ぶ学習形態」のこと

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス会社として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾を展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※1※22025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/