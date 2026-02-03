特製たれが素材の旨みを引き立てる、特別な一品　「かつお角煮」「まぐろ角煮」「あさり佃煮」　2026年3月2日リニューアル発売

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、角煮・佃煮シリーズ「かつお角煮」「まぐろ角煮」「あさり佃煮」の3品を、2026年3月2日（月）よりリニューアル発売いたします。創業300余年の鰹節専門店としての知見を活かし、かつおやまぐろのなまりぶし、ふっくら蒸しあげたあさりなど、それぞれ厳選した素材を使用。醤油と砂糖をベースとしたたれでじっくり炊き上げることで、素材本来のコクと旨みを最大限に引き出しています。またパッケージも、中身が見える袋仕様へ変更いたしました。素材の魅力がより伝わりやすく、日常使いの品物として手に取っていただきやすいデザインへと一新いたしました。

■商品特徴

かつお角煮

一つ一つ吟味したカツオを丁寧に煮たなまりぶしを使用し、醤油と砂糖をベースにしたたれでじっくり炊き上げてコクと旨みを引き出しました。鰹節専門店だからこそ出来る旨みがたっぷり詰まったかつおの角煮です。

まぐろ角煮

丁寧に燻すことで、旨みを凝縮したまぐろのなまりぶしを使用し、醤油と砂糖をベースにしたたれでじっくり炊き上げて、コクと旨みを引き出しました。しっとり仕上げた食べやすいサイズのまぐろの角煮です。

あさり佃煮

丁寧に蒸しあげたあさりを使用し、かつおと昆布の合わせだしをきかせた醤油と砂糖をベースにしたたれでふっくら炊き上げました。旨さ引き立つ細切り昆布が入った食欲をそそる味わい深いあさりの佃煮です。

■商品規格

■NIHONBASHIブランドについて

豊かな海の恵みと四季の育み、伝統の技に磨かれてきた鰹節。

そこから生まれる「だし」が、この国の食文化を培ってきました。

東京・日本橋の地で、選び抜いた鰹節を届け続けて三百余年。原材料にこだわり抜いた『NIHONBASHI』シリーズは、

普段使いに、贈りものに、自信をもってお届けします。

■にんべんについて

にんべんは1699年(元禄12年)に創業し、日本の伝統食品である鰹節や、鰹節でひく和食の基本「だし」を使った様々な商品を生み出し、日本の食文化を伝承しています。商品の開発・販売のほか、だしコミュニティ・だし専門店「日本橋だし場」や、本物の鰹節やだしを味わえる和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」、だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」などの各種店舗を通し、鰹節やだしに親しめる場も広げています。

にんべんは、創業300余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。