高級 キャバクラ ドレスメーカー『Angel R』が、人気インフルエンサー ゆいぴすを起用した最新ドレス特集を公開

株式会社Angel R

人気インフルエンサー ゆいぴすを起用した最新ドレス特集を公開

株式会社Angel R（所在地：東京都中央区、代表取締役：高橋 麗華）は、高級キャバクラドレスのオンラインストア「Angel R」のECサイト（https://www.angelr.co.jp/）で、SNSで圧倒的支持を集めるゆいぴす(https://www.instagram.com/yuipis18/)を起用した、最新トレンドドレス特集を公開いたしました。

本特集では、

夜職女性から高い支持を集めるゆいぴすが実際に着用し、

「シルエット」「着心地」「トレンド」「実用性」の観点から

リアルに“選ばれるドレス”を厳選してご紹介しています。

Angel Rが大切にしてきた、着心地と美しさの両立

Angel Rは、

ラグジュアリーでありながら動きやすさ・着心地にもこだわった

ハンドメイドドレスを強みとするブランドとして、

多くの夜職女性に支持されてきました。

ゆいぴすの世界観とドレスの魅力を掛け合わせた表現

今回の特集では、

SNS上でも影響力の高いゆいぴすの世界観と、

Angel Rのドレスが持つ上質さ・高級感・存在感を掛け合わせることで、

“実際の着用イメージが明確に伝わる”コンテンツ構成となっています。

▼ 特集ページはこちら

https://angelr.co.jp/pages/yuipis(https://angelr.co.jp/pages/yuipis?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=yuipis)

株式会社Angel R(https://www.angelr.co.jp/)

代表取締役：高橋麗華

所在地：〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町5-6 イマス久松町ビル5F

事業内容：衣料用繊維製品、靴、衣料雑貨品、アクセサリーの企画、デザイン、製造、卸、販売並びに、輸出入業 インターネット等のネットワークシステムを利用した通信販売業 芸能プロダクション、モデルプロダクションの経営など