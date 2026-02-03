高級 キャバクラ ドレスメーカー『Angel R』が、人気インフルエンサー ゆいぴすを起用した最新ドレス特集を公開
株式会社Angel R（所在地：東京都中央区、代表取締役：高橋 麗華）は、高級キャバクラドレスのオンラインストア「Angel R」のECサイト（https://www.angelr.co.jp/）で、SNSで圧倒的支持を集めるゆいぴす(https://www.instagram.com/yuipis18/)を起用した、最新トレンドドレス特集を公開いたしました。
本特集では、
夜職女性から高い支持を集めるゆいぴすが実際に着用し、
「シルエット」「着心地」「トレンド」「実用性」の観点から
リアルに“選ばれるドレス”を厳選してご紹介しています。
Angel Rが大切にしてきた、着心地と美しさの両立
Angel Rは、
ラグジュアリーでありながら動きやすさ・着心地にもこだわった
ハンドメイドドレスを強みとするブランドとして、
多くの夜職女性に支持されてきました。
ゆいぴすの世界観とドレスの魅力を掛け合わせた表現
今回の特集では、
SNS上でも影響力の高いゆいぴすの世界観と、
Angel Rのドレスが持つ上質さ・高級感・存在感を掛け合わせることで、
“実際の着用イメージが明確に伝わる”コンテンツ構成となっています。
▼ 特集ページはこちら
https://angelr.co.jp/pages/yuipis(https://angelr.co.jp/pages/yuipis?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=yuipis)
株式会社Angel R(https://www.angelr.co.jp/)
代表取締役：高橋麗華
所在地：〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町5-6 イマス久松町ビル5F
事業内容：衣料用繊維製品、靴、衣料雑貨品、アクセサリーの企画、デザイン、製造、卸、販売並びに、輸出入業 インターネット等のネットワークシステムを利用した通信販売業 芸能プロダクション、モデルプロダクションの経営など