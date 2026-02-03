作り方や食材量がわかるパッケージでさらに使いやすく！ 　「だし浅漬けの素 300ml」　2026年3月1日リニューアル発売

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、「だし浅漬けの素」をパッケージ変更し、2026年3月1日（日）に全国でリニューアル発売いたします。2025年3月に発売した本品は、だしをきかせた味わいで素材の旨みを引き立て、より美味しく仕上げた、鰹節専門店にんべんならではの浅漬けの素です。今回のパッケージリニューアルでは、味わいはそのままに、作り方や食材量の目安をイラスト付きで掲載し、調理時の利便性を高めました。また、ひと手間加えて漬けるだけで作れる、だしの香りと旨みをいかしたレシピも掲載することで、“だし浅漬けの素ならでは”のアレンジを訴求します。

■商品特徴

だしをきかせた味わいで素材の旨みを引き立てる、鰹節専門店にんべんならではの浅漬けの素です。国内製造のさば節・鰹節、および北海道産昆布の3種類のだし素材から丁寧に取ったあわせだしを使用。純米酢と醸造酢をバランスよく加えることで、まろやかな酸味と豊かな味わいに仕上げました。

■リニューアルのポイント

従来品のイメージを踏襲しつつ、より使いやすい商品にしたいという想いからパッケージをリニューアルしました。その一環として、調理時に作り方や食材量の目安が一目でわかるよう、パッケージ裏面にイラストを掲載。また、本品のだしの香りと旨みをよりお楽しみいただけるアレンジレシピを画像および二次元コードでご紹介することで、利用シーンの拡大と本品に対する満足度向上を図ります。

レシピはこちら：https://www.ninben.co.jp/recipe/?s=浅漬けの素(https://www.ninben.co.jp/recipe/?s=%E6%B5%85%E6%BC%AC%E3%81%91%E3%81%AE%E7%B4%A0)

■“だし浅漬けの素”ならではの使い方

浅漬け以外にも、だしの香りと旨みを活かしたアレンジレシピに幅広くご活用いただけます。野菜はもちろん、肉料理や魚料理とも相性が良く、さっぱりとした味付けに仕上がります。ご家庭に一本あるだけで料理のレパートリーが広がる、汎用性の高い一本です。

■商品規格

■にんべんについて

にんべんは1699年(元禄12年)に創業し、日本の伝統食品である鰹節や、鰹節でひく和食の基本「だし」を使った様々な商品を生み出し、日本の食文化を伝承しています。商品の開発・販売のほか、だしコミュニティ・だし専門店「日本橋だし場」や、本物の鰹節やだしを味わえる和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」、だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」などの各種店舗を通し、鰹節やだしに親しめる場も広げています。

にんべんは、創業300余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。