「REJECT」所属ストリーマー・ハイタニ主催の若手支援プロジェクト「第3回ハイタニ登竜門オープン」開催決定

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属ストリーマー・ハイタニが主催する若手支援大会「第3回ハイタニ登竜門オープン」を開催することをお知らせいたします。

「ハイタニ登竜門オープン」は、次世代格闘ゲームプレイヤーの支援と競技シーンの活性化を目的とした大会です。22歳以下の方であればどなたでも参加可能で、優勝者には世界大会「EVO 2026」への挑戦サポートを提供いたします。

【大会概要】

■ 大会名：第3回 ハイタニ登竜門オープン

■ エントリーフォーム：https://www.start.gg/tournament/3-129

■ 日時／会場：

オンライン予選（Top8決定まで）：2026年2月22日（日）

オフライン決勝：2026年3月7日（土）

決勝会場：REJECT HUB

■ 使用タイトル：STREET FIGHTER 6

■ 使用プラットフォーム：Steam、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S

■ 賞品：

Top8：オフライン決勝トーナメントへご招待

優勝：トロフィー、EVO Japan 2026およびEVO 2026への挑戦サポート

※EVO挑戦サポートは、本トーナメント参戦からEVO終了時までの期間において、プロチームに所属していない、かつプロチーム等から支援を受けていないことを条件とします。条件に該当しない場合は、次順位の選手へ権利を繰り下げます。

■ 参加資格：22歳以下（プロ・アマ不問）

※プロ関係者に該当する場合、EVO挑戦サポートの対象外となります。

■ 参加費：無料

■ 定員：256名

■ 配信：

REJECT公式YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

ハイタニ Twitch：https://www.twitch.tv/haitani0904

【チャリティグッズ】

本イベントでは、今回もチャリティグッズの販売を実施予定です。販売に関する詳細は、後日REJECTおよびハイタニの公式X（旧Twitter）にてご案内いたします。なお、チャリティグッズの売上は全額、若手プレイヤーの支援プログラムならびに大会運営に関わる活動資金として活用いたします。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成し、ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり“神の子”の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs