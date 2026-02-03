【山崎実業 新商品のお知らせ】 マウスピースを衛生的に乾かせる水切りラックや、マグネット式ワイヤレス充電器対応のスマートフォンホルダーなど、新商品が発売になりました。

壁付けテレビホルダー スマート

■下地なしでも壁掛けできる！固定式テレビホルダー
壁掛けしたいテレビを、石こうボードピンで壁にすっきりと設置できる固定式テレビホルダーです。


壁に2枚のプレートを取り付け、テレビ背面に固定したバーを掛けるだけの簡単構造で、バーはテレビ背面のVESA規格ネジ穴を利用して取り付けられます。


24～55インチまでのテレビに対応。


石こうボードピンを使用するため、壁の穴が目立ちにくく、賃貸住宅でも使いやすい仕様です。


耐震試験済みで安心してお使いいただけます。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/82789/

フィルムフックマウスピース水切りラック タワー

■マウスピースを衛生的に乾かせる水切りラック


洗面台パネルやタイルなどにフィルムフックで簡単に取り付けできる、マウスピース水切りラックです。


通気性のよいメッシュ構造で、洗浄後のマウスピースを浮かせて清潔に乾かせます。


コンタクト用品やメガネの一時置きにも便利です。


ラック本体はフィルムフックに掛けているだけなので取り外しも簡単です。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/29543/

伸縮デスク下ケーブルトレー スマート

■デスクの天板を挟み込むだけで簡単に設置できるケーブルトレー


幅37～60cmに伸縮するデスク下収納トレーです。


クランプ式のネジでしっかりと固定でき、厚み5.5cmまでの天板に対応しています。


散らかりがちなケーブルやタップ類を浮かせて収納できるので、デスク下がスッキリ片付きます。


本体設置後でもデスク天板と本体トレーの間にはゆとりがあるため、ハードディスクやルーターのセッティングがスムーズ！


余ったケーブルを束ねて整理できる便利なフック付き。


床にケーブルが散乱しないので、掃除もラクラクです。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/81172/

ウォールスマートフォン充電ホルダー タワー 石こうボード壁対応

■石こうボードピンで簡単設置！マグネット式ワイヤレス充電器対応のスマートフォンホルダー


壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けできる、スチール製のスマートフォンホルダーです。


お手持ちのマグネット式ワイヤレス充電器をホルダー部にはめ込み、磁力でスマートフォンを取り付けるだけで充電でき、ハンズフリーでの操作が可能です。


シリコーン製の保護カバーがスマートフォンをキズから守ります。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/88556/

マグネットスマートフォン充電ホルダー タワー

■スチール面に簡単設置！マグネット式ワイヤレス充電器対応のスマートフォンホルダー


マグネットがつくスチール面に簡単に設置できる、スチール製のスマートフォンホルダーです。


お手持ちのマグネット式ワイヤレス充電器をホルダー部にはめ込み、磁力でスマートフォンを取り付けるだけで充電でき、ハンズフリーでの操作が可能です。


シリコーン製の保護カバーがスマートフォンをキズから守ります。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/34319/

