DMM GAMES『テクロノス』事前登録ガチャ総回転数2,000万を突破！さらに、最高レア★3キャラの出現率が2倍！ハウスコインの獲得量もUP！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）の事前登録ガチャ総回転数2,000万突破したことを発表。これによりサービス開始後にガチャチケット20枚の配布が決定した。


さらに、事前登録ガチャから★3キャラの出現率が2倍！



▼事前登録ガチャ総回転数2,000万回突破でガチャチケット20枚配布決定！


現在開催中の事前登録キャンペーンにおいて、


事前登録ガチャの総回転数が2,000万回を突破しました。


これによりサービス開始後にガチャチケット合計で20枚が配布されます！



また、事前登録数の他、「個人回転数」「総回転数」「ハウスコイン獲得量」などに応じて、


報酬が追加されますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。




▼最高レア★3キャラの排出率が2倍！ ハウスコインの獲得量もUP！


本日より、事前登録ガチャから最高レア★3キャラの出現率が２倍！


ぜひこの機会にガチャを回して好きな娘をキープしよう！



また、事前登録ガチャで獲得できるハウスコインも増加！


ハウスコインの枚数に応じて、


リリース後マイハウスで飾れる限定家具をゲットできますので、


ぜひこの機会に、チェックしてみてください！






▼テクロスドリームキャンペーン 「ゲーミングPC」デザインサンプル先行公開！




「テクロスドリーム」キャンペーンの賞品のひとつである、選べるデザインのゲーミングPCについて、


サンプルデザインを公開しました。



本キャンペーンは、事前登録期間中に『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』へ合計3日間以上ログインした方が対象です。


あわせて、『テクロノス』事前登録ガチャを回していただくことで応募（参加）となります。


対象者の中から、選べるデザインのゲーミングPCやDMMポイントなどの豪華賞品を抽選でプレゼントします。



ぜひ対象タイトルを遊んで、豪華賞品にチャレンジしてみてください。




▼DMMポイントプレゼントキャンペーン好評開催中！




抽選で10,000名様に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中！


事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布されます。


リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われますので、ガチャをどんどん引いて参加しましょう！



※詳細は公式サイトよりご確認ください。


https://techcronoss.com/predmmpoint/



▼製品概要


・タイトル：『テクロノス』


・ジャンル：クロスヒロインRPG


・プラットフォーム：PC（ブラウザ版/DMM GAMES PLAYER版）、スマートフォン（DMM GAMES STORE版）


・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス


・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）



▼注意事項


・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時に


　ゲーム内プレゼントから受け取れます。


・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。


・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。