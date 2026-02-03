DMM GAMES『テクロノス』事前登録ガチャ総回転数2,000万を突破！さらに、最高レア★3キャラの出現率が2倍！ハウスコインの獲得量もUP！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）の事前登録ガチャ総回転数2,000万突破したことを発表。これによりサービス開始後にガチャチケット20枚の配布が決定した。

さらに、事前登録ガチャから★3キャラの出現率が2倍！

▼事前登録ガチャ総回転数2,000万回突破でガチャチケット20枚配布決定！

現在開催中の事前登録キャンペーンにおいて、

事前登録ガチャの総回転数が2,000万回を突破しました。

これによりサービス開始後にガチャチケット合計で20枚が配布されます！

また、事前登録数の他、「個人回転数」「総回転数」「ハウスコイン獲得量」などに応じて、

報酬が追加されますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。

▼最高レア★3キャラの排出率が2倍！ ハウスコインの獲得量もUP！

本日より、事前登録ガチャから最高レア★3キャラの出現率が２倍！

ぜひこの機会にガチャを回して好きな娘をキープしよう！

また、事前登録ガチャで獲得できるハウスコインも増加！

ハウスコインの枚数に応じて、

リリース後マイハウスで飾れる限定家具をゲットできますので、

ぜひこの機会に、チェックしてみてください！

▼テクロスドリームキャンペーン 「ゲーミングPC」デザインサンプル先行公開！

「テクロスドリーム」キャンペーンの賞品のひとつである、選べるデザインのゲーミングPCについて、

サンプルデザインを公開しました。

本キャンペーンは、事前登録期間中に『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』へ合計3日間以上ログインした方が対象です。

あわせて、『テクロノス』事前登録ガチャを回していただくことで応募（参加）となります。

対象者の中から、選べるデザインのゲーミングPCやDMMポイントなどの豪華賞品を抽選でプレゼントします。

ぜひ対象タイトルを遊んで、豪華賞品にチャレンジしてみてください。

▼DMMポイントプレゼントキャンペーン好評開催中！

抽選で10,000名様に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中！

事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布されます。

リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われますので、ガチャをどんどん引いて参加しましょう！

※詳細は公式サイトよりご確認ください。

https://techcronoss.com/predmmpoint/

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版/DMM GAMES PLAYER版）、スマートフォン（DMM GAMES STORE版）

・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）



▼注意事項

・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時に

ゲーム内プレゼントから受け取れます。

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。