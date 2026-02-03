『PUBG MOBILE』と韓国発『パンパンくんの日常』がコラボレーション

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、『PUBG MOBILE』において韓国発の人気アニメ『パンパンくんの日常』とのコラボレーションが2026年2月1日(日)より開始したことをお知らせします。

今回のコラボレーションは2月1日(日)から3月1日(日)8:59まで行われます。

コラボレーションを通じてパンパンくんの日常に登場するキャラクター「パンパンくん」と「オクジ」の衣装セット、ヘルメット、バックパック、車両、銃器スキン、パラシュート、ボイスカードなど様々な商品が発売されます。

2月1日(日)から3月1日(日)8:59までPUBG MOBILE内で行われるパンパンくんコラボゲームイベント期間中、ユーザーは生存時間、キル数、ダメージなどゲームプレイに応じてポイントを獲得することができ、ポイントが一定数に達するとコラボレーション商品を含む様々なアイテムを一定確率で得ることができるクレートが開封可能なチケットを入手できます。

■『パンパンくんの日常』とは

他の人より少し心弱くて、臆病だが、この世の誰よりもオクジを愛するパンパンくんと

他の誰よりも過激で暴力的だがパンパンくんをいつも守ってくれるオクジ。

奇想天外なカップルの風変りな日常は、時には空間を超越し小さな部屋の中から始まり広々とした宇宙で終わり、時には時間を超越して単調な日々から始まり遠い未来に終わりもします。

公式サイト：https://www.b2ang.jp/

■『PUBG MOBILE』ゲーム概要

『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82433/table/364_1_4bcdeaeea824ef92ed493c1d93f6b576.jpg?v=202602030521 ]