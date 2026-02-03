「攻殻機動隊」「GHOST IN THE SHELL」シリーズの世界と「音楽」がシンクロするイベント『DEEP DIVE / 攻殻機動隊 in TOKYO NODE』

攻殻機動隊展Ghost and the shell製作委員会

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会（株式会社講談社、森ビル株式会社、KDDI株式会社、株式会社プロダクション・アイジー、株式会社パルコ、株式会社バンダイナムコフィルムワークス）は、2026年1月30日（金）から4月5日（日）まで、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45Fの情報発信拠点「TOKYO NODE（東京ノード）」内 TOKYO NODE GALLERY にて開催する『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』内で開催されます、作品公式の音楽イベント『DEEP DIVE / 攻殻機動隊 in TOKYO NODE』の情報解禁第二弾として、出演アーティスト第一弾およびイベント特別キービジュアル、チケット詳細を公開いたしました。

SF作品の金字塔『攻殻機動隊』の世界観と「音楽」がシンクロする本イベントのヘッドライナーには、

THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITESが出演することが決定。BOOM BOOM SATELLITES中野雅之がヴォーカリストに小林祐介（The Novembers）を迎えてスタートさせたバンドTHE SPELLBOUNDがBOOM BOOM SATELLITESの楽曲を演奏するプロジェクト。FUJI ROCK FESTIVAL、SONIC MANIAをはじめ、数々のFES出演を果たし、圧巻のライブパフォーマンスで観客を驚愕させている。BOOM BOOM SATELLITESとして漫画 『攻殻機動隊』の原作者・士郎正宗によるSF作品の劇場版『APPLESEED』でも主題歌／エンディング楽曲を手掛けた彼らの、攻殻機動隊との親和性に期待。他にも、数多くのリミックスやプロデュースを手掛け、シーンの垣根を越えて活躍を続けるエレクトロ・デュオ80KIDZや、国内外から高い評価を得るロックバンドD.A.N.がライブアクトとして出演。DJ陣には、海外クラブでもオーディエンスを魅了するRISA TANIGUCHIやmachìna、そして『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』30周年記念ロゴも手掛けたYOSHIROTTENも集結。加えて、2026年7月より放送開始することを先日解禁した、「サイエンスSARU」制作による新作アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』に登場するフチコマが会場に駆けつけ、観客とのミートアンドグリートを実施する。開催を記念して寄せられた、各アーティストからの「攻殻愛」に満ちた熱いコメントにも注目したい。

本イベントを記念して発売されるGEEKS RULEが手がけた会場でしか買えない数量限定オリジナルTシャツの販売も決定。ぜひ会場で身にまとい、ライブを楽しんでほしい。

TOKYO NODEにて開催される展覧会『攻殻機動隊展 Ghost and the shell』の開催を記念し、展覧会内２会場を横断したサーキット型企画として、いままでにない音楽ライブ体験を提供する。「攻殻機動隊」シリーズの世界観を独自性を放つアーティストたちが再解釈し、ライブパフォーマンスとして披露する次世代型音楽イベントとなっている。

参加アーティストは今後も追加発表を予定しており、さらなる続報をお待ちください。

ヘッドライナーに「THE SPELLBOUND× BOOM BOOM SATELLITES」が決定！

出演アーティスト第一弾公開

＜出演アーティスト＞

THE SPELLBOUND × BOOM BOOM SATELLITES

【プロフィール】

BOOM BOOM SATELLITES中野雅之がヴォーカリストに小林祐介(THE NOVEMBERS)を迎え結成されたロックバンド。2019年に行われた中野のボーカリスト募集オーディションを経て、2021年1月に活動をスタートさせた。

2022年2月に1stフルアルバム「THE SPELLBOUND」、2024年8月に2ndアルバム「Voyager」を発表。デビュー1年目からFUJIROCKFESTIVAL、SONIC MANIAをはじめ、数々のFES出演を果たし、圧巻のライブパフォーマンスで観客を驚愕させる。世界レベルのキャリアを昇華させた未知なる感動の音楽を届ける。2026年はTHE SPELLBOUNDデビュー5周年、BOOM BOOM SATELLITES川島道行10周忌という年にあたりTHE SPELLBOUND × BOOM BOOM SATELLITES(スペルバウンドプレイズ ブンブンサテライツ)名義での活動をスタートさせる。

Official Site：https://the-spellbound.com/

X：https://x.com/THESPELLBOUNDjp

Instagram：https://www.instagram.com/thespellboundjp/

80KIDZ

【プロフィール】

‘07年1月に結成、エレクトロ・デュオ。DJユニットとして活動をスタートし、様々な国内外アーティストとの共演を経て楽曲制作を開始。オリジナル楽曲やリミックスがSNSを通じて話題となり、初期作品集の12”シングル『DISDRIVE EP』(2008/04)は即完売を記録。以後、フル・アルバム6作品、リミックス集やダンス・トラック集をリリースし、DJやライブアクトとしてビッグ・フェスにも出演。数多くのリミックスやプロデュースを手掛け、シーンの垣根を越えて活躍を続けている。

Official Site：https://www.80kidz.net/

X：https://x.com/80KIDZ

Instagram：https://www.instagram.com/80kidz_official/

D.A.N.

【プロフィール】

2014年、櫻木大悟(Vo,Gt,Syn)、市川仁也(Ba)、川上輝(Dr)の3人で活動開始。

2016年4月に1stアルバム『D.A.N.』をリリースしCDショップ大賞2017の入賞作品に選出。

7月には2年連続で”FUJI ROCK FES’16”に出演。

2017年2月にJames Blakeの来日公演でO.Aとして出演。

4月にはミニアルバム『TEMPEST』をリリース。

11月に初の海外公演をLONDONで行い、滞在中にはFloating Pointsのスタジオで制作活動を行う。現地のジャイルス・ピーターソンのラジオ番組〈Worldwide FM〉に出演しスタジオライブを敢行。

2018年2月、UKのThe xx来日東京公演のO.Aを務める。

5月にUK TOURを敢行し“THE GREAT ESCAPE’18″に出演。7月には2ndアルバム『Sonatine』をリリースし“FUJI ROCK FES’18”へ3度目の出演。9月からのリリースツアーは、上海、北京、深圳、成都、台北、高雄、バンコク、香港”Clockenflap Fes”など出演含むASIA TOUR、日本国内9都市と全17箇所を巡り、ファイナルは初の新木場スタジオコースト公演をSOLD OUT。2022年に3rdアルバム『NO MOON』をリリース。2025年11月3年ぶりとなる新曲「Daydreaming」をリリース。

またユニクロやNOVAのCM楽曲や、Netflixで全世界配信された渡辺信一郎監督による「キャロル＆チューズディ」の劇中楽曲を手掛けるなど創作活動も精力的に行う。不定期で行う自主企画〈Timeless〉ではこれまでLAからMndsgn、UKからJamie Isaac、デンマークのErika de Casierなど海外アーティストを招聘して開催している。

Official Site：https://d-a-n-music.com/

X：https://x.com/D_A_N_tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/d.a.n._official/

RISA TANIGUCHI

【プロフィール】

東京出身のDJ／プロデューサーであるRISA TANIGUCHIの音楽性は、幼少期から続くクラシック音楽への深い愛情と、ロンドン滞在時に没頭したUKアンダーグラウンド・シーンの影響によって培われた。彼女が2018年に発表した初のEP『Ambush』（Clash Lion）は、Beatport Leftfieldチャートで5位を記録し、Charlotte de WitteがBBC Radio 1でプレイするなど、一躍世界の注目を集めた。以降も、自身のボーカルをサンプリングした独自の音作りと表現力で、世界中のトップアーティストやリスナーから熱烈な支持を受け続けている。

そのオリジナルトラックは中毒性が高く、ディープかつ鋭利な音像で構築されるDJセットは、ダークで幻想的な空間を創出。テクノを軸にしつつもジャンルを越境するその選曲は、瞬間ごとに変化する緊張感とカタルシスをもたらし、観客の身体と意識をダンスフロアに縛り付

ける。彼女が世界中を飛び回るツアーで常にオーディエンスを魅了し

続けている理由は、まさにこの独自の世界観にある。2024年には、Chris Liebing主宰の名門レーベルCLRより、日本人初となる2作連続EP（『So Loud』『Wake

s From Coma』）をリリース。特に『So Loud』EPは、Beatport Techno(Raw/Deep/Hypnotic) チャートで1位を獲得。さらに、Nicole Moudaber主宰のMOODから『Look At Hatred』EPをリリースし、Nicole本人とのコラボレー

ション楽曲「Gorgeous」も発表。

ベルリンで開催される世界最大級のストリート・テクノ・パレード「Rave The Planet」へ

は2年連続で出演し、2025年は公式テーマソング「Our Future Is Now」の公式リミックスも手がけた。これらの実績は、アンダーグ

ラウンドに根差しながらも、グローバルシーンにおける確固たる存在感を示すものである。国内ではJ-WAVE「TOKYO M.A.A.D

SPIN」にてレギュラーホストを務め、日々の制作活動と並行しながら、週末には国内外を飛び回り、フロアの空気に呼応しながら進

化し続けるライブ感覚のDJプレイを実践。ミックスや楽曲制作においても、綿密に構築されたサウンドデザインとアンダーグラウンド

への鋭い洞察により、今まさに"世界基準の音"を更新し続けているアーティストの一人である。

Instagram: https://www.instagram.com/risa_taniguchi_rs/

Facebook Page: https://www.facebook.com/RisaTaniguchimusic/(https://www.facebook.com/RisaTaniguchimusic/)

SoundCloud: https://soundcloud.com/risataniguchi

X: https://x.com/RisaTaniguchi

machìna

【プロフィール】

machìnaは、東京とベルリンを拠点とする韓国のアーティストで、自己を根底においた深く個人的な音楽を創り出しています。彼女の作曲スタイルは熟考された遊び心に富んだ融合で、ジャズへの愛に影響を受けています。ライブパフォーマンスでは、彼女は自信に満ちたモジュラーシンセを中心にする即興を披露し、彼女のボーカルはK-Popのトレーニングを反映した、音符に完璧ではっきりとしたものです。MUTEK Japanの常連出演者として、machìnaはサウンドをマルチメディア実験的なアートに拡張しています。最近のMUTEK Montrealでのパフォーマンスは称賛を受け、これが2022年のBerghainのSILVESTER KLUBNACHTでの演奏につながりました。2023年には、Richie Hawtinとともにヨーロッパとアメリカ全土で新しく開発されたライブテクノセットを披露するFrom Our Minds - To Be Announced 2023ツアーで重要な役割を果たしました。

彼女のユニークなスタイルはPrada、Miu Miu、Nike、Red Bull Music、Vans、Shiseidoなどのブランドとのコラボレーションを引き寄せました。注目すべきイベントには、Prada Extends Tokyoイベント（2022年）でのライブセット、Miu Miu Club in Tokyo（2023年）でのヘッドライニング、NIKE X ACRONYMのグローバルキャンペーンおよびMMW x NIKE Yogaコレクションの一環としての選出が含まれます。

2021年には、machìnaはTresorのコンピレーションアルバム'Trasor30'に寄稿し、Bicepのトラック 'Hawk' にフィーチャーされました。彼女のデビューEP 'Trusted' はロンドンのUTTUレーベルからリリースされました。2023年の 'Action' シリーズのリリース後、現在は次回のフルアルバムのトラック制作に取り組んでいます。ファッションブランドとのコラボレーションで披露される彼女のユニークなスタイルは、音楽とファッションの世界を巧みに結びつける彼女の能力を強調しています。

Instagram：https://www.instagram.com/yeoheemusic/

YOSHIROTTEN

【プロフィール】

1983年生まれ。ファインアートと商業美術など、複数の領域を往来するアーティスト。代表を務めるクリエイティブ・スタジオ「YAR」では、視覚芸術が関わるほぼ全ての範囲で、膨大な量の仕事を手掛けています。

Night Club「翠月(MITSUKI)」や、Record Bar「MUSIUM」のアートディレクションを務めました。また、音楽ユニットYATTとして、楽曲のリリースやMUTEKへの出演など、音楽シーンでも精力的に活動しています。

Official Site：https://yoshirotten.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yoshirotten/

新作アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』に登場する「フチコマ」によるミートアンドグリートを実施！

2月3日(火)17:00よりチケット販売開始

本イベントのチケットは、2026年2月3日（火）17:00よりLivePocketにて販売を開始いたします。 同会場で開催される展覧会も楽しめるお得なセットチケットをご用意しております。

＜チケット情報＞

イベントチケット(展覧会チケット含む)：前売 8,900円 (税込) 当日9,900円（税込）

※入場時にドリンク代として別途600円(税込)が必要となります。

※前売りで完売した場合、会場での当日券販売は行わない場合があります。当日券の販売有無については、後日公式SNS等でお知らせいたします。

販売開始：2026年2月3日(火)17:00 ～

プレイガイド：LivePocket ※詳細はイベントページをご確認ください。

販売ページURL ：https://livepocket.jp/e/deepdive

イベント情報

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell会場・開催概要

新作TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』情報

作品名称：攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL

作品形式：TVアニメーション

原作 ：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）

監督 ：モコちゃん

シリーズ構成・脚本：円城 塔

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

音楽監督・音楽：岩崎太整

音楽 ：小西 遼 YUKI KANESAKA

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：サイエンスSARU

放送時期：カンテレ・フジテレビ系 全国ネット毎週火曜よる

11:00～”火アニバル!!”枠にて2026年7月放送開始

TVアニメーション

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

プロモーションビデオ第1弾

https://youtu.be/7yE9MHlifmw?si=O_Y2lK5pgV3Wp8w5

公式ティザーサイト theghostintheshell-anime.jp(http://theghostintheshell-anime.jp/)

公式X（日本） @thegits_anime

公式X（グローバル） @thegits_animeEN

公式Instagram @thegits_anime