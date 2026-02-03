人気声優・木村良平さん監修のオリジナルリキュールを販売

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、人気声優・木村良平さんが自身のラジオ番組「木村良平の感度は良好！」にて、実際にさまざまな試作品の試飲を行いながら監修した、こだわりのオリジナルリキュールを、2026年2月3日（火）17:00より販売開始します。オリジナル酒「LaC Tea Liqueur」1本の購入につき、購入特典としてオリジナルマドラー1個が付きます。（https://kurand.jp/products/kanryo）

「LaC Tea Liqueur」とは

「LaC Tea Liqueur」の名前の由来は、番組タイトルの「感度は良好」を英語にした「Loud and Clear」の略です。自他共に認めるお酒好きの声優・木村良平さんが、自身のラジオ番組「木村良平の感度は良好！」にて、さまざまな試作品を試飲し監修。味わいからネーミング、デザインに至るまで、こだわりの詰まったオリジナルリキュールです。

爽やかに柑橘香る、甘美なティーリキュールです。華やかで香り高いアールグレイをベースに、爽やかなオレンジの風味を加えることで香りに奥行きをもたらしました。飲み方は、ロックや炭酸割り、牛乳割りがおすすめ。さらに、普段あまりお酒を飲まない方でも、アイスなどのスイーツにかけたり、お菓子づくりに使用したりして楽しむことができる1本です。

【商品概要】

◯商品名：LaC Tea Liqueur

◯価格：4,990円（税込）

◯ジャンル：リキュール

◯容量：500ml

◯アルコール度数：18％

◯原材料：醸造アルコール（国内製造）、甜菜糖、オレンジピール、紅茶

◯製造元：K.S.P（岩手県）

◯URL：https://kurand.jp/products/kanryo

購入特典：オリジナルマドラー1個

購入特典として、オリジナルマドラー1個が付きます。持ち手部分に「By Ryohei Kimura」の文字をあしらった、ステンレス製の高級感あるマドラーです。お洒落なマドラーと共に、ゆったりとお酒を嗜む大人のひとときをお楽しみください。

声優・木村良平さんについて

アニメ「ULTRAMAN」（早田進次郎役）、アニメ「ハイキュー!」（木兎光太郎役）など、数々の人気アニメに出演する人気声優。自身のラジオ番組「木村良平の感度は良好！」や、X（旧Twitter）、YouTube「良平は酒飲みながらゲームしたい。」などにて、お酒について語るなど、自他共に認めるお酒好き。



X（旧Twitter）：https://x.com/ryouhey_drunk

YouTube：https://youtube.com/channel/UCP-evNobN1MJ61xHb8tAhcg?si=qOG3fZBV1lEi65NL

ラジオ番組「木村良平の感度は良好！」について

声優・木村良平さんのソロラジオ！木村良平さんがマイペースに好きなことを話す番組です。悩みごと、褒めて欲しいこと、オススメ簡単レシピや、勧めたい趣味、熱く語れることなど大募集中！



番組HP：https://www.onsen.ag/program/kanryo

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp