ABCラジオ「Skyカントリー倶楽部」のXキャンペーン第2弾！フォロー＆リポストで豪華プレゼントが当たるチャンス！

ABCラジオで毎週日曜日あさ7時30分から放送中の「Ｓｋｙカントリー倶楽部」。


番組をもっと多くの方に知って欲しい！という想いから、公式X（@abc_skycountry）で毎月、プレゼントキャンペーンを実施中です。




第2弾となる今回は…JLPGAステップ・アップ・ツアーで2勝し、歴代最多の通算6勝をマークした、Ｓｋｙ株式会社所属の仲宗根澄香プロのサイン入り！「SkyレディスABC杯」オリジナルキャップを2名様にプレゼント！




応募方法は…


１.番組公式Xをフォロー！


　（@abc_skycountry　「Skyカントリー倶楽部」で検索したら出てきます）


　


２.番組公式Xプレゼントポストをリポスト！




当選者には、XのDMでスタッフからご連絡させていただきます。


応募期間は２月２８日（土）24:00まで！たくさんのエントリーお待ちしています！



《番組概要》




番組名：Ｓｋｙカントリー俱楽部


放送日時：毎週日曜あさ7時30分～7時45分


放送エリア：ABCラジオ FM93.3MHz/AM1008kHz


番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/scc/


番組公式X：@abc_skycountry


番組公式インスタグラム：abc_skycountry


番組放送終了後にはＳｋｙ株式会社のホームページにて聴き逃し配信を行います。



《出演者》


■番組MC：黒田カントリークラブ




■Ｓｋｙ株式会社所属


仲宗根 澄香選手、荒木 優奈選手、永田 加奈恵選手、鳥居 さくら選手