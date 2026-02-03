業界激震！占い館ミルキーウェイのフランチャイズ、ロイヤリティ最安値への挑戦！

株式会社レイジーデイ

占いに特化したマーケティング会社、株式会社レイジーデイはこれまでの占い館ミルキーウェイ運営経験・ノウハウを生かしてフランチャイズプログラムを開始します。

占い館ミルキーウェイのフランチャイズプログラムとは

占い館ミルキーウェイは埼玉県の川越と所沢に店舗があり、日々鑑定業務に取り組んでいます。対面鑑定は、占い師と直接会うことで得られる高い安心感と表情や雰囲気から深い信頼関係を築きやすい点で根強い人気があります。

占い館ミルキーウェイの行うフランチャイズプログラムは業界未経験の方でも大歓迎です。

・地域、物件選び

・HP作成代行、予約システムの紹介

・占い師の採用、育成、研修、契約書雛形

・看板、名刺作成代行

・SEO対策、MEO対策

・マーケティング施策

・各種SNS開設（X、YouTube、TikTokなど）

などお店をオープンするのに必要な支援を全面的に行います。

弊社への支払いは初期費用30万円（ホームページ作成代金）と毎月のマーケティング・HP運用費用3.3万円のみになります。

お店をオープンするには店舗家賃などがかかるので、最低でも100万円用意できれば占い館を始められる可能性があります。

占い業界未経験でも、やる気のある個人・法人の方はお店を出すチャンスです。

株式会社サイバーエージェント出身経営者によるマーケティング支援

占い館ミルキーウェイを運営する株式会社レイジーデイ経営者（代表取締役：松井和浩）は慶應義塾大学法学部法律学科卒業。株式会社サイバーエージェントのインターネット広告事業本部出身、インフィード事業部MVP受賞経験あり。

月間130万PV以上の占いサイトを一から作り、上場企業に占い事業の売却、大手占い館のマーケティング支援など占い業界歴10年の経験から加盟店を全力でバックアップします。

並みいる強豪を抑えて「川越 占い」で検索順位１位獲得

検索時期：2026年2月2日19:00ごろPCシークレットモードでの「川越 占い」のGoogle検索結果検索時期：2026年2月2日19:00ごろPCシークレットモードでの「川越 占い」のYahoo!検索結果

実績の一例をあげると2023年10月にオープンした川越占い館ミルキーウェイですが、「川越 占い」と検索したときに2026年2月2日現在、Google検索・Yahoo!検索ともにオーガニック検索で１位を獲得しています。

占い師養成CAMPとのコラボレーション

占い師養成CAMP

フランチャイズプログラムに参加の加盟店は、弊社が運営する全国47都道府県で人気の2日でタロット＆手相を学ぶ「占い師養成CAMP」とのコラボレーションも可能です。日々の対面鑑定に加えて、講座での売上も期待できるプログラムとなっています。

これまでに培ってきた占いマーケティングノウハウを用いて、加盟店の売上に貢献します。少しでも興味のある方はお気軽に占い館 フランチャイズ(https://milkyway.co.jp/franchise/)のホームページ、もしくはメールアドレスからご連絡お待ちしております。

