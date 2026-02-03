株式会社美鈴とのゴールドパートナー契約締結のご案内

写真拡大 (全2枚)

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック


このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社美鈴と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。


ゴールドパートナー契約内容

■内容
・担架隊ビブス広告
・アカデミーアシスト


■契約期間
2026年2月1日～2027年6月30日


株式会社美鈴　代表取締役　鈴木 哲哉 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂きまして大変光栄に思います。


地域に元気と誇りを与えてくれた水戸ホーリーホック様を微力ながら応援できればと思いご支援させて頂きました。


サポーターの皆様と一緒に熱く応援していければと思っています。


水戸ホーリーホック様のＪ１での新たな挑戦の後押しを応援できる事を楽しみにしています。 これからどうぞよろしくお願いいたします。


法人概要



■法人名
株式会社美鈴


■所在地
茨城県水戸市米沢町415-1


■代表者
代表取締役　鈴木 哲哉


■事業内容
保険調剤薬局


■URL
https://www.lifeaid-misuzu.co.jp/