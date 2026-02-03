スマートバスマット、体重管理の″一喜一憂″をなくし行動変容を促す「ウェリーの発見」機能をリリース

issin株式会社

東京大学発ヘルスケアスタートアップのissin株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役：程 涛、読み：イッシン、以下「issin」）は、乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」の専用アプリ「ウェリー」において、新機能「ウェリーの発見」の提供を開始しました。

本機能は、毎週末に体重変化の振り返りと、目的に応じた生活のヒントを提案するものです。累計10万人以上のユーザー利用データから導き出されたインサイトを元に開発され、日々の細かな数値の変化から中長期的な「変化の傾向」に目を向けることで、数字への一喜一憂やストレスを解消し、ユーザーにとって無理のない行動変容と健康習慣の継続をサポートします。

新機能「ウェリーの発見」の3つの特長

1. 体重の「基準値」をパーソナル化し、"意味のある変化"を可視化

AIがユーザーの過去データを分析し、一人一人に合わせた「基準値」を算出します。水分量などの一時的な増減を取り除き、身体にとって本当に「意味のある変化」をお知らせします。これにより、毎日の数字に一喜一憂するストレスを解消し、本質的な体重管理を可能にします。

2. 週末の「振り返り」で、気付きと自然な行動変容を促進

週末に、直近の「変化の傾向」をお知らせし、次の1週間に向けた生活のヒントを提案します。「基準値と比べて先週はどう変わったのか」「今の変化が良い傾向にあるのか」を一目で把握できるため、中長期的な傾向への自発的な気付きを与え、無理のない行動変容と習慣の継続を促します。

3. 目的に合わせたパーソナルプランとヒントの提案

ダイエット、健康維持など、ユーザーの目的に合わせて通知内容を最適化します。目標体重の見直しや、目標達成に向けたパーソナルプランやヒントを提案します。変化を可視化するだけではなく、より能動的な行動変容もサポートします。（一部有料機能）

開発の背景

issinは、「生命力溢れる世界を実現する」をビジョンに、健康習慣の継続をサポートするプロダクトおよびサービスの開発・提供を行っています。

乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット（ https://issin.cc/pages/smart-bath-mat ）」は、現在10万人を超えるユーザーにご利用いただいており、「限りなく無意識に近い状態で計測ができる」「少しの変化に気付けるようになった」など、多くの方の健康習慣の定着を後押ししてきました。

さらなるデータ分析と研究を進める中で、日々の細かな数値の変化から、中長期的な「変化の傾向」に目を向けることが、ユーザーにとって無理のない行動変容と健康習慣の継続のさらなるサポートにつながると考え、本機能の実装に至りました。

この考えは、当社が以前実施した「正月太りに関する調査（*1）」の結果からも裏付けられています。同調査では、「短期的な体重変動は一時的なものであり、正しい生活習慣と計測を継続することで、体重は自然と適正値に戻っていく」という傾向が示されました。この結果は、一時的な増減に一喜一憂せず「継続すること」の重要性を改めて示すものとなりました。

今後もissinは、アプリとデバイスの連携を強化しながら、家族が”ラクに楽しく”続けられるヘルスケア体験を提供していきます。

*1 参考プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000103350.html

スマートバスマット 製品概要

「スマートバスマット」は、体重計とバスマットを一体化させたことで、健康管理を日常生活に自然に溶け込ませることを可能にしたヘルスケア製品です。

お風呂上がりに乗るだけで、体重・BMI・筋肉量・体脂肪率など15項目の体組成データを測定し、専用アプリに自動記録されます。ユーザーの測定継続率は90%を超えており、無意識のうちに健康習慣が身につく仕組みを実現しました。

バスマット部分は、カラー展開やポケモンやミニオンなどのデザインも豊富に取り揃えており、気分や好みに合わせて取り替えることが可能です。

進化し続ける専用アプリでは、パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」による食事の栄養価分析、未来の体重変化予測、毎週お知らせが届くウェリーの発見、目的やライフステージに合わせた体重管理モード、プライバシーに配慮した家族間共有など、多数の機能を提供しています。これにより、子どもの成長記録、ダイエットのモチベーション維持、高齢者のフレイル予防など、多様な健康ニーズに応えています。

・製品名：スマートバスマット 体組成計モデル

・販売価格：19,800円（税・送料込）

・主な機能：体組成測定（体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、体内年齢など15項目）、パーソナルヘルスケアAI、食事の栄養価分析、未来の体重変化予測、ウェリーの発見、体重管理モード

・公式サイト：https://issin.cc/pages/smart-bath-mat

【会社概要】

会社名：issin株式会社（読み：イッシン）

代表者：代表取締役 程 涛

設立：2021年4月5日

所在地：東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ 705

資本金（資本準備金含む）：834,956,200円

事業内容：日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供

・生活習慣の改善・促進を、ラクに楽しくサポートするスマホ向けアプリ「ウェリー」

・お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」

・装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「スマートリカバリーリング」

・効率良く簡単に運動習慣を身につけられるエクササイズサービス「Smart 5min」（法人向け）

・専門家とAIが最適な健康アクションを提案する生活習慣改善サービス「Smart Daily」（法人向け）

URL：https://issin.cc/

【代表プロフィール】

issin株式会社 代表取締役CEO 程 涛（テイ トウ）

1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー（連続起業家）。東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。

2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「スマートリカバリーリング」をリリース。日常生活に溶け込んだヘルスケア体験を追求している。

2025年11月、自身初の著書「道具としてのアイデア」（日経BP社）を出版。



書籍情報

『道具としてのアイデア』

著者：程涛（てい・とう）

発売日：2025年11月21日（金）

定価：1,760円（税込）

発行：日経BP

日経ブックプラス：https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/10/30/02293/

Amazon：https://amzn.to/3YmFddt