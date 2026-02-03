「自己申告の経歴書」から「改ざん不可能な証明」へ。NFT実績証明×相互評価キャリアプラットフォーム『CareerChain』をリリース

株式会社CareerChain～相互評価の仕組みも組み合わせ、案件マッチング市場の課題を解決～

株式会社CareerChain（本社：東京都港区、代表取締役：坂上裕樹、以下「当社」）は、2026年2月、NFT技術を活用した実績証明や相互評価の仕組みを導入するキャリアプラットフォーム「CareerChain（キャリアチェーン）」をリリースいたします。

本サービスは、フリーランス・副業人材の職務経歴やプロジェクト実績を、改ざん不可能なNFT（Non-Fungible Token：非代替性トークン）として証明し、また案件終了時に相互評価による人材価値の見える化を図り、「自己申告」に依存してきた従来のキャリア評価の仕組みに新たな価値を提供します。

【サービスURL】https://www.career-chain.com

背景―キャリア3.0時代に求められる新しい”人材価値の見える化”の仕組み

日本の雇用形態は、終身雇用を前提とした「キャリア1.0」から、転職を含む雇用形態の「キャリア2.0」を経て、転職・副業が当たり前となる「キャリア3.0」時代へと移行しつつあります。

働き方改革の推進やリモートワークの普及により、フリーランスや副業といった多様な働き方が広がる一方で、個人の実績やスキルを客観的に証明することが困難な状況です。

従来の履歴書や職務経歴書では自己申告制による偽造や誇張のリスクが存在し、特に昨今では生成AIの急速な進歩により偽装リスクが高まってきています。

また、業界や企業ごとに異なる評価基準により統一的な評価が難しく、結果的に企業側においては候補者の実力を正確に把握することが困難で、多大な時間と費用を要している現状があります。フリーランスにとっても自身の価値を適切にアピールする機会が限られてしまうという課題があります。

当社はこの課題を解決するため、NFT技術を活用した新しいキャリア証明の仕組みを開発しました。

サービス概要-CareerChainが提供する3つの価値

CareerChainは、「NFT実績証明」「相互評価」「統合型案件検索」の3つの機能により、個人の価値を可視化し、案件マッチングに活かすキャリアプラットフォームです。

■ NFT実績証明

個人の希望制のもと、第三者の承認を経て、案件実績や職歴、スキル等をNFTとして発行します。NFT技術により、改ざん不可能かつ第三者が検証可能な実績証明を実現します。横断したプラットフォームであるため、キャリアチェンジしても蓄積された実績を永続的に保持できます。

■ 相互評価

発注企業とフリーランス等の個人が相互に評価する仕組みを導入します。

実績だけでは見えない「主体性」「コミュニケーション」「チームワーク」等のヒューマンスキルでの評価も行うことで、信頼性の高い人材の能力を蓄積します。

■ 統合型案件検索

複数の案件プラットフォームを横断して一括検索できる機能を提供。AIが個人のスキル・実績に基づいて最適な案件をレコメンドし、案件探しの効率化を支援します。

CareerChainの特長-「NFT実績証明×相互評価」の組み合わせ

CareerChainの特長は、「NFT実績証明」と「相互評価」を組み合わせたサービスです。

従来の案件マッチングサービスでは、評価情報はプラットフォーム内に閉じており、他サービスへの「持ち運び」ができませんでした。

CareerChainでは、NFTとして発行された実績証明ならびに評価情報を一括で蓄積/管理することで、プラットフォームを超えて永続的に活用できます。

これにより、以下のような好循環が生まれます。

フリーランスは実績を積み重ねるほど、自身の価値を客観的に示すことができるようになります。

利用者へのメリット

【フリーランスの方へ】

- 改ざん不可能な実績証明・評価情報により、自身の価値を客観的にアピール可能となり、- 適正な報酬で受注- 複数プラットフォームの一括検索で、案件探しを効率化- 相互評価により、案件の質を事前に確認が可能

【発注企業・エージェント企業の方へ】

今後の展開

- NFT実績・評価情報により、候補者のスキルを客観的に把握- 信頼性の高いデータに基づいた案件マッチングの実現が可能- 評価の透明性向上による、取引の安心感を醸成

当社は、営業・マーケティング活動を本格的に推進し、サービスの普及を進めてまいります。

将来的には、蓄積された実績・評価情報を活用した人材育成機能やキャリアサポート機能等の追加を予定しており、「個人の成長を支えるプラットフォーム」への進化を目指します。

代表取締役 坂上裕樹 コメント

株式会社CareerChain 代表取締役 坂上裕樹

これまで、個人の価値は"どの会社に所属しているか"で測られることが多くありました。しかし、時代の変化とともに、個人が中心となるキャリア観が重要視されるなかで、より自己実現するためには一人ひとりが自身の実績やスキルを"証明"できる手段を持つべきだと考えています。CareerChainは、信頼性の高い情報として個人の実績やスキル等を証明することで、"自己申告"だけに頼らない仕組みを提供します。日々の仕事や活動の成果がNFTという形で蓄積され、キャリアの資産となっていく--これが私たちの考える"個人が主役となる社会"の姿です。

フリーランスの方々、企業の皆様、それぞれにとって価値あるプラットフォームを目指し、サービスの向上に努めてまいります。

パートナー企業様（登録エージェント企業を一例記載します）

株式会社LASINVA、株式会社エル・ティー・エス リンク、株式会社WorkX、Jam Session株式会社（左上から）

※その他、複数の企業と連携協議を進めております。

株式会社CareerChainについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176459/table/2_1_f5d4eb7462b1e5882e7a584d17088a04.jpg?v=202602030521 ]