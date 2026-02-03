ファッションサブスク「アナザーアドレス」／次世代型OMOストア「AnotherADdress TOKYO」 2026年2月6日(金)OPEN

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” は初めてのリアル店舗、次世代型OMOストア「AnotherADdress TOKYO」を2026年2月6日(金)～６月15日(月)の期間限定で、コレド日本橋3階にオープンいたします。






◆ AnotherADdress TOKYOについて


「東京で暮らし、働くあなた」をターゲットに、店舗で試着し、そのままレンタルして持ち帰れる新たなファッション体験を提供します。店舗面積は約190平方メートルの店内は、大きく３つのゾーン「１.クローゼット」「２.ラウンジ」「３.フィッティングルーム」に区分されます。



◆概要


店　名　：AnotherADdress TOKYO


開催期間：2026年2月6日(金)～6月15日(月)


営業時間：11:00～20:00


住　所　：東京都中央区日本橋１丁目４－１ コレド日本橋3F


サイト：https://www.anotheraddress.jp/store_tokyo(https://www.anotheraddress.jp/store_tokyo%E2%80%8B)


インスタグラム：https://www.instagram.com/anotheraddress_tokyo?igsh=OGhwZTZ0eXlvaTRm&utm_source=qr(https://www.instagram.com/anotheraddress_tokyo?igsh=OGhwZTZ0eXlvaTRm&utm_source=qr%E2%80%8B)







３つのゾーン



店舗の「体験価値」とECサイトを融合させ、シームレスな体験により、顧客体験の向上を目指す


１. Lounge(ラウンジ)　～パーソナライズ体験とコミュニティ創出～


プロのスタイリストが接客し、ライフスタイルに即した幅広いコーディネート提案。また、定期的に店内にてイベントやセミナーを開催するなど、日本橋エリアやファッションに興味のある方向けにイベントを企画運営予定。






２. Closet(クローゼット)　～体験重視～


自分のクローゼットのような落ち着きのある空間。


お客様のニーズに即した服、バッグ、アクセサリーなど約50の


ブランドの中から800アイテムほどをセレクトしました。ビジネスからプライベートシーンまで、1アイテムプラスすることでキチンと感やこなれ感を演出できる上質なアイテムを取り揃えています。既存会員向けに、試着したいアイテムを最大5点まで取り寄せできる「店舗お取り寄せサービス」もご用意。






３. Fitting room(フィッテイングルーム)　～試着と接客のシームレスな連動～


・約10万点以上ものアナザーアドレスレンタル品の中から気になるアイテムを店舗に取り寄せ可能。店舗で試着し、気に入ったらすぐにレンタルしてお持ち帰りいただけます。


・ RFID※を活用しその場で会員登録、持ち帰り可能。


※電波を使ってICタグ（ICチップとアンテナ）に記録された情報を非接触で読み書きする技術



◆新しいファッション体験をお届け


店舗の「体験価値」とECサイトを融合させ、シームレスな体験により、顧客体験の向上を目指します。気に入ったアイテムを、試着しそのままレンタルして持ち帰れる、OMOの新たなファッションをご体験いただけます。



2026年の消費スタイルは、コスパ、タイパに続き、第3は、「メンタルパフォーマンス（以下メンパ）」が顕在化すると言われています。メンタルが削られない「メンパ」を重視した消費は、“選択しない”や“居心地”を優先しながら、ストレスから解放してくれるサービスなども注目を集めています。本ストアにおいても、アナザーアドレスをご利用されたことない新規客や既にプラン会員である既存客の皆さまにの抱える「服選びに迷ってしまう」、「自分に似合う服が分からない」などのお悩み（ストレス）の解放を目指しています。　


※参照：日経クロストレンド 2026年消費＆マーケ5大予測より https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01308/00003/?n_cid=nbpnxr_mled_pmreg_feature_01(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01308/00003/?n_cid=nbpnxr_mled_pmreg_feature_01%E2%80%8B)



◆ AnotherADdress TOKYOが提案する３つの解放


１. 価格からの解放　すべての服が1チケットで借りられる


クローゼットの中は値札のない世界です。定額サブスクだから、価格を気にしたり、購入のプレッシャーを感じたりせずに、服を思う存分、試着して楽しめます






２. 所有からの解放 「今だけ着たい」が叶う


購入となると、着回しができそうな服を選びがちですが、1ヶ月のレンタル期間なので「あの予定のための一着」を惜しまず借りることができます






３. 服迷子からの解放　「好き」と「似合う」に必ず出会える


東京のライフスタイルに合わせたラインナップを厳選してご用意。プロのスタイリスト「あなたの似合う」をご提案。 「少しいつもより冒険」ができるので、ファッションの世界が広がります。






◆ ２月イベントスケジュール


2026年、本当に似合う自分を見つける。理論に基づき、パーソナルカラーと顔型骨格体型の診断を実施します。


診断後は、「着て試す」体験を通して、これからの装いに自信を持てるヒントをお届け。



開催日　　：2026年2月7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）


時間　 　　：11:15～18:00内、３０分毎に予約可能


診断内容　：１.パーソナルカラー診断　２.顔型骨格体型診断のいづれか選択
参加費　　：7,700円（税込）


　　　　　　＜パーソナル診断＋AnotherADdressスタンダードプラン月3着／通常12,430円分付＞


参加者限定特典：新規のお客様は、AnotherADdressスタンダードプラン（月3着／通常12,430円）初月無料。既存のお客様、または休会中の方には、レンタルチケット2枚を進呈。



下記URLよりお申し込みください


パーソナルカラー診断：　https://peatix.com/event/4837259/view(https://peatix.com/event/4837259/view%E2%80%8B)


骨格診断　 ：　https://peatix.com/event/4837653/view(https://peatix.com/event/4837653/view%E2%80%8B)