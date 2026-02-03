戦極MCBATTLE×富士急ハイランド　2026年3月7日(土)開催！

富士急行株式会社

富士急ハイランド（所在地：山梨県富士吉田市）では、 日本のMCバトル大会を牽引する人気バトルが上陸し、園内で熱いラップバトルを繰り広げる「戦極 MCBATTLE×富士急ハイランド」を2026年３月7日(土)に開催いたします。

このイベントは、メガネにスーツ姿という異色のサラリーマンスタイルで初代フリースタイルダンジョンモンスターとして活躍する「DOTAMA」をはじめ、高校生ラップ選手権で一気に人気となり、テクニカルなライムと謎掛けのようなワードセンスを武器とする、戦極MCBATTLE王者「ミメイ」、小学生でありながらMCバトルや楽曲制作も手掛ける大人顔負けのラッパー「FCザイロス」、海外での留学経験を生かし、ダンス・英語・ラップをシームレスに融合させる女性ラッパー「RISANO」など、総勢16名のラッパーが集結し、熱いバトルを繰り広げます。また、バトルの他にも、等身大でストレートなリリックと秀逸な押韻で人気の「SAM」や、48時間連続RAPの世界記録を持ち、“ナイスパニック”を合言葉に活動する「PONEY」、「DOTAMA」のライブも開催されるなど内容は盛りだくさんです。

参加費・入園ともに無料となっておりますので、バトルイベントだけをお楽しみいただくことはもちろん、学生の方は春の絶叫学割を利用して、お得にアトラクションを満喫しながら本イベントもご覧いただけます。

春の思い出づくりを全力で応援する富士急ハイランドへぜひお越しください。

戦極MCBATTLE×富士急ハイランド

開催日：2026年3月7日(土)

開演：13：00～17：00 ※予定

場所：富士急ハイランド セントラルパークステージ

https://www.fujiq.jp/area/h5f6de000002zldx.html

参加費：無料

MCBATTLE：DOTAMA/ミメイ/天涯孤独の民/テトリス/つる兄/OMATA Longinus

Ryｰlax/RISANO/DｰNut's. /RunLine/FCザイロス/ MC MOGURA/Amateras

バチスタ/NO1ZYMOVE/ミステリオ 総勢16名

LIVE：SAM/DOTAMA/PONEY

司会：PONEY

DJ：DJ MOTOHIRO/AAayX8

特設ページ：https://www.fujiq.jp/event/sengokumc_fujikyu.html

出演者

■DOTAMA （MCBATTLE＆LIVE）

栃木県出身。ULTIMATE MC BATTLE 2017全国大会チャンピオン。TV番組「フリースタイルダンジョン」を筆頭にＭＣバトルに多数出場。数多くのインパクトと成績を残す。現在までにソロ作品４枚を含め１２枚のアルバムを発表。現代社会を前向きに、時にシニカルに。卓越した音楽性とスキルフルなラップで表現する。楽曲プロデュースも手掛ける。

■ミメイ （MCBATTLE）

京都出身、鋭い頭の回転と即興スキルでMCバトルシーンを席巻するラッパー。11回高校生RAP選手権で注目を浴び、「戦極MCBATTLE」や「3150×LUSHBOMU MCBATTLE」で優勝を飾る実力者。テクニカルなライムと謎掛けのようなワードセンスを武器に戦い人気を博している。

■FCザイロス (MCBATTLE)

10歳になりました。バトルも音源も日々、全力投球。MCバトルに出場しながら、小学4年生にして初EPをリリース。 年齢の枠を超えて、カッコいいラッパーになれるよう、日々HIPHOP中。

■RISANO (MCBATTLE)

RISANOは幼少期からダンスに親しみ、16歳で渡米。LAで3年間スキルを磨き、帰国後はヒップホップアイドルとして活躍。

2024年4月にラップするアーティストとしてソロデビュー後、MCバトルや多方面で活動中。

■OMATA Longinus (MCBATTLE)

山梨県大月市出身。三人の娘を育てる父で、2026年3月には第四子が誕生予定。人生初の育休取得を控える。MCバトルではKING OF KINGS山梨代表、社会人ラップ選手権優勝などの実績を持つが、音楽はあくまで趣味でありライフワークと語る。夜な夜な曲を作っては娘にダメ出しを受けるも、お風呂で口ずさんでくれる瞬間に幸せを感じている。

■SAM (LIVE)

埼玉県所沢市生まれ。戦極MCBATTLE第19、20、25、29、30、31、40章王者。楽曲では、バトルで培った表現力を軸に、リアルな心情や葛藤、覚悟を言葉に落とし込む。

テクニックに偏らず、メッセージ性と聴きやすさを両立したスタイルが特徴で、バトルシーンを超えて幅広いリスナーから支持を集めている。

■PONEY (司会＆LIVE)

ナイスパニックといったらこの男。1985年山梨県生まれ。

2020年47都道府県ストリートLIVEツアー達成。フリースタイルRAPの達人で2011年にB-BOY PARK MCバトルで日本一に輝く。また2023年には48時間連続フリースタイルRAPを達成しギネス世界記録に認定される。2024年、FM FUJIで自身のラジオ番組を開始。2025年、KOK全国大会優勝、12月に5枚目のアルバム「元氣ガ出ルALBUM」をリリース。

春の絶叫学割キャンペーン

「戦極MCBATTLE×富士急ハイランド」期間中は、遊園地を一日遊び尽くす「学割ワンデイパス」を販売しております。本イベントをよりお得に楽しめるチャンスですのでどうぞご利用ください。

◆学割ワンデイパス

販売期間：2026年2月2日(月)17時～2026年4月5日(日)16時迄

利用期間：2026年2月7日(土)～2026年4月5日(日)迄 利用可能

購入先：富士急ハイランド公式アプリ

料金：

(１)学割フリーパス

大学生・専門学校生：5,500円（通常6,000円～7,800円）

中高生：5,100円（通常5,500円～7300円）

小学生：4,100円（通常5,000円～4,400円）

■特設ページ

https://www.fujiq.jp/special/gakuwari2026_1/index.html

