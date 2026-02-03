【栃木県宇都宮市】「宇都宮市体育館（ブレックスアリーナ宇都宮）」「清原体育館」のネーミングライツパートナーを募集中！

写真拡大 (全3枚)

宇都宮ブランディングアライアンス事務局


　宇都宮市では，民間事業者等と連携して公共施設等を有効活用しながら，魅力ある施設として運営・維持管理し，市民サービス等の向上を図るとともに，新たな財源を確保するための，ネーミングライツ事業を推進しております。


　現在，「宇都宮市体育館（ブレックスアリーナ宇都宮）」と「清原体育館」を対象に，ネーミングライツパートナーを募集しています。募集期間は，令和８年２月２７日（金曜日）１７時まで。民間事業者等の皆様のご応募をお待ちしております。







●その他


応募条件など詳細な情報は，下記の宇都宮市ホームページをご確認ください。


https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/machi/1034532/gyoseikaikaku/1044217.html



●問い合わせ先


宇都宮市 行政経営部 行政経営課 経営管理室


〒320-8540　宇都宮市旭１丁目１番５号


電　 話：０２８（６３２）２０３５


Ｅ-mail：u05000700@city.utsunomiya.tochigi.jp