【栃木県宇都宮市】「宇都宮市体育館（ブレックスアリーナ宇都宮）」「清原体育館」のネーミングライツパートナーを募集中！

宇都宮ブランディングアライアンス事務局

宇都宮市では，民間事業者等と連携して公共施設等を有効活用しながら，魅力ある施設として運営・維持管理し，市民サービス等の向上を図るとともに，新たな財源を確保するための，ネーミングライツ事業を推進しております。

現在，「宇都宮市体育館（ブレックスアリーナ宇都宮）」と「清原体育館」を対象に，ネーミングライツパートナーを募集しています。募集期間は，令和８年２月２７日（金曜日）１７時まで。民間事業者等の皆様のご応募をお待ちしております。

●その他

応募条件など詳細な情報は，下記の宇都宮市ホームページをご確認ください。

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/machi/1034532/gyoseikaikaku/1044217.html

●問い合わせ先

宇都宮市 行政経営部 行政経営課 経営管理室

〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号

電 話：０２８（６３２）２０３５

Ｅ-mail：u05000700@city.utsunomiya.tochigi.jp