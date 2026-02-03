千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ「TEAM26」20周年記念キャンペーン参加者募集開始

株式会社チアドライブ

株式会社チアドライブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：保科昌孝、http://cheerdrive.jp/ ）が運営する、一般ドライバーが愛車に好きなブランドやコンテンツのステッカーを貼って走行することで、走行距離に応じた特典を受け取れるマイカー広告サービス「CheerDrive（チアドライブ）」は、プロ野球球団 千葉ロッテマリーンズ の公式ファンクラブ「TEAM26」20周年を記念し、＜「TEAM26」20周年記念キャンペーン＞ を、2026年2月20日（金）～5月20日（水）の期間で実施いたします。

本キャンペーンの情報公開および参加申込受付は、2026年2月3日（火）より開始いたします。

ステッカーデザイン（3パターン）

参加者は、指定の車体位置にキャンペーン限定デザインのステッカーを貼り、日常のドライブを楽しむだけで、「TEAM26」20周年をドライブでお祝い・応援することができます。

走行特典として、走行距離260kmを達成した方全員に、キャンペーンステッカーと同デザインのオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント。

さらに、走行距離610kmを達成した方の中から抽選で5名様に、選手直筆サイン入りサインボールを贈呈いたします。

日常のドライブが応援に変わる、CheerDriveならではの“走って応援する”新しい参加体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。

車両イメージカーステッカーはシースルーフィルム採用

◆キャンペーン概要◆

【キャンペーン名】「TEAM26」20周年記念キャンペーン

【情報公開】2026年2月3日（火）

【参加申込期間】2026年2月3日（火）～ 2026年4月20日（月）

【走行期間】2026年2月20日（金）～ 2026年5月20日（水）〈90日間〉

【参加台数】上限なし

【対象地域】全国

【参加費用】3,000円

【走行特典】

・走行距離260km達成者：キャンペーンステッカーと同デザインのアクリルキーホルダー（全員）

・走行距離610km達成者：抽選で5名様に選手直筆サイン入りサインボール

【参加申込／詳細】 https://cheerdrive.jp/campaigns/250

◆千葉ロッテマリーンズ：チームプロフィール◆

社名: 株式会社千葉ロッテマリーンズ

設立: 1950年（球団創設）

本社所在地: 千葉県千葉市美浜区美浜1

事業内容: プロ野球球団の運営、試合の開催、グッズ販売、ファンクラブ運営など

公式ファンクラブ「TEAM26」は、ファンとチームをつなぐ重要なコミュニティとして、多彩な参加型企画を展開しています。

◆CheerDrive（チアドライブ）とは◆

自分のクルマに、好きな商品やサービスのステッカーを貼って走行し、企業を応援することでポイントや様々な特典を得られるサービスです。

チアドライブアプリDLはこちら

・App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id1542181332

・Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cheerdrive