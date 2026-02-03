埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、パン工房クローバーと2026シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、新河岸駅からすぐの立地でオープンから長年にわたり、通勤・通学途中の方や地域の方々に親しまれ、オーソドックスなパンからハード系まで幅広く提供するパン工房クローバー（埼玉県川越市、店主 野本秀和）と、2026シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■パン工房クローバー 様取材記事: https://mag.c-kawagoe.com/archives/22576

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■パン工房クローバー 野本秀和 様 コメント

「川越からJリーグ参入を目指すCOEDO KAWAGOE F.Cの挑戦を応援したいという想い

から、パートナー契約を結ばせていただきました。 クラブの今後のさらなる飛躍を楽しみ

に、引き続き応援してまいります。」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 齊藤美結 コメント

「このたび、パン工房クローバー様とパートナー契約を締結させていただきました。まず初

めに、このようなご縁をいただけましたことに、心より感謝申し上げます。

地元のパン屋として地域に根ざし、日々真摯な姿勢でお店に立たれている野本様のお姿には、お客様とパンづくりへの誠実な想いが感じられました。

また、以前より弊クラブの活動に関心を寄せていただき、これまでの歩みや今後の展望についても深くご理解くださっていたことを知り、このような巡り合わせに感動しております。

クラブの挑戦を温かく、そして力強く応援してくださる野本様と、ともに歩んでいけることを大変光栄に思っております。

このご縁を大切にしながら、Jリーグ参入を目指すとともに、川越を盛り上げ、地域のさらなる発展に貢献できるよう全力で取り組んでまいります。

2026シーズン、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

info@c-kawagoe.com