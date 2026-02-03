パルクールアスリート永井音寧　公益財団法人日本体操協会2025年度表彰式　優秀選手賞受賞

株式会社ジャパンエフエムネットワーク



パルクールアスリート・永井音寧（TOKIO インカラミ）が、2026年2月2日にJAPAN SPORT OLYMPIC SQUAREで開催された公益財団法人日本体操協会2025年度表彰式にて、優秀選手賞を受賞しました。今表彰式について、永井のコメントは以下の通りです。

永井音寧 コメント

公益財団法人日本体操協会 2025年表彰式にて、優秀選手賞を受賞しました。

このような賞を頂けたのは、スポンサー様、コーチ、家族、応援してくださる方のサポートのおかげです。ほんとに感謝しかありません。

そして今シーズン、いい結果を皆様にお伝えできるように今準備をしています。怪我なく、楽しく、自分のパルクールを皆様にお見せできる年にしたいです。応援サポートよろしくお願いします。

《永井音寧（ながいねね） プロフィール》

TOKIO インカラミ所属。2019年、若干13歳にして、淡路島で開催された第１回パルクール日本選手権女子フリースタイルで優勝。初代女王に輝く。2021、2022、2023、2024、2025年も連覇し、女子パルクール界のフリースタイル部門では、絶対的なエースとなる。これまで国内外の数多くの大会に参戦し、圧巻のパフォーマンスでメダルを獲得。

永井音寧問い合わせページ 永井音寧 | JFNマネジメント (jfn-management.com(https://jfn-management.com/talent/nagai/))