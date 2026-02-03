モブキャストHD、暗号資産ソラナ（SOL）を累計4億円取得～ステーキング報酬は複利的に積み上がり、保有開始3ヶ月で200 SOL超に到達～

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪 考樹、以下「当社」）は、2025年10月24日より暗号資産ソラナ（SOL）の取得および保有を開始し、現在までの累計取得金額が4億円（保有量：16,811 SOL超）となったことをお知らせいたします。

また、SOLで受領するステーキング報酬については、保有開始から約3ヶ月で累計200 SOL超に到達いたしました。今後もSOLの取得量拡大に伴い、月次でのステーキング報酬はSOL建てで増加していく見込みです。さらに、SFDP（Solana Foundation Delegation Program）ライセンスの取得に基づき開始したバリデータ運用においても、ネットワークへの貢献を通じた収益が月次で着実に積み上がっております。

当社は引き続き、当初予定している5億円規模のSOL取得に向けて、市況を踏まえた適切なタイミングでの購入を進めるとともに、中長期的なSOLの価値向上を見据え、ステーキングやバリデータ運用をはじめとした施策を通じて、保有するSOL数量の拡大を図ってまいります。

ソラナ（SOL）取得状況

（1）ソラナ（SOL）の保有状況について（ステーキング報酬含む）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/243_1_7c548d05c9e6c4ffbbed71390ee130c0.jpg?v=202602030521 ]

（２）2026年1月以降のソラナ（SOL）の取得推移について（ステーキング報酬含む）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/243_2_a8d8423515dd8b64a06c1a31c8438333.jpg?v=202602030521 ]

※2026年1月におけるステーキング報酬の加算分を反映

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報や、国内外の Solana 関連のニュースを継続的に発信する目的で、公式 X アカウントを開設しております。ぜひご登録の上、最新情報をご覧ください。

▼モブキャスト HD ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://mobcast.co.jp/

