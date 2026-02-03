『怪盗セイント・テール』の原作公式イラストを使用した新作グッズが登場！　購入特典は“予告状風デザイン”のポストカード♪

株式会社Ａ３

『怪盗セイント・テール』の原作公式イラストを使用した新作グッズが登場！ 2026年1月30日(金)より通販サイト「eeo Store online」にてお取り扱い中で、3月14日(土)からはeeo Store 池袋本店にて店舗販売も開始されます。



今回のグッズには、羽丘芽美、怪盗セイント・テール、ルビィ、飛鳥大貴（アスカJr.）、深森聖良、佐渡真人、高宮リナ、仙道真珠が勢ぞろい。さらに購入特典として、“予告状風デザイン”のポストカードも用意されています。ぜひこの機会にチェックしてみてください！





【販売情報（通販／店舗）】

＜通販＞

■販売開始：2026年1月30日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/422?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1066)



＜店舗＞

■販売開始：2026年3月14日(土)～

■販売場所：eeo Store 池袋本店



＜店頭受取予約＞

■受付期間：2026年1月30日(金)～2月5日(木)

■受付場所：通販サイト「eeo Store online」



※店頭受取予約をご利用の場合、予約商品を「eeo Store 池袋本店」にて発売日（3月14日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。

【グッズ一覧】

■缶バッジ（全10種／ブラインド）

■アクリルキーホルダー（全10種／ブラインド）

■ミニアクリルブロック（全2種）

■アクリルスタンドプレート（全4種）

■キャラクリアケース（全1種）

■REPLICA GENGA 3枚セット（全1種）



※各ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

【通販も対象】購入特典はポストカード（全2種）

『怪盗セイント・テール』新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼント。

“予告状風デザイン”がキュートな、ここでしか手に入らない限定品です。お気に入りのグッズとあわせて、ぜひゲットしてください！（※特典はなくなり次第終了）

缶バッジ

■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]5,500円（税込）

美麗な原作公式イラストを使用した直径5.7cmの缶バッジ。キャラクターたちの表情が映えるので、コレクションにもぴったりです♪

アクリルキーホルダー

■価格：[単品]880円（税込）／[コンプリートセット]8,800円（税込）

存在感抜群のアクリルキーホルダー。羽丘芽美、怪盗セイント・テール、ルビィ、アスカJr.、深森聖良、佐渡真人、高宮リナ、仙道真珠が登場する作中のワンシーンがデザインされています！

ミニアクリルブロック

■価格：各1,815円（税込）

約5cm×12cmの手のひらサイズで、約1cmの厚みがあるアクリルブロック。「なかよし」での連載を彷彿とさせる淡い色合いが目を惹く、エモさと可愛さがギュッと詰まった置き型アイテムです♪



アクリルスタンドプレート

■価格：各1,980円（税込）

約12cm四方のプレートからパーツを取り外して組み立てると、立体感のあるアクスタが完成。まるでキャラクターたちが目の前にいるかのようなワクワク感を味わいながら、懐かしの名場面を眺めることができます！

キャラクリアケース

■価格：900円（税込）

A5サイズ（14.8cm×21cm）以内の紙類を収納できる硬質クリアケースです。購入特典のポストカードなどを入れて可愛くコレクションするほか、そのまま棚に立てかけて色鮮やかなイラストを鑑賞するのもおすすめ◎

REPLICA GENGA 3枚セット

■価格：1,320円（税込）

モノクロの複製原画が3枚1セットになったREPLICA GENGA。

怪盗セイント・テールの笑顔はじけるシーンや、アスカJr.とのドキドキのキスシーンなど、心ときめく名シーンをB4サイズ（25.7cm×36.4cm）でじっくりと楽しめます！



(C)立川恵／講談社

