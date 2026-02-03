株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学作業療法学科と新潟市北区社会福祉協議会は共催で認知症カフェ‐らく～なカフェ‐を開催しています。

2月27日（金）開催のらく～なカフェでは、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（産総研）の脳科学者・長谷川良平博士をお招きして、脳波による脳トレ競技「ｂスポーツ」に関するミニトークと体験会を行って頂きます。

ｂスポーツ（ｂはBrainの頭文字）とは、産総研で独自開発した、頭皮上の脳波を安全かつ簡便に計測するヘッドギアと、得られた脳波データに対するパターン識別手法を用いて、頭の中で「それだ！」とか「いまだ！」という気持ちをリアルタイムで解読し、ゲーム操作に利用することができる画期的なシステムです。

長谷川博士は、脳と機械を直結するブレイン-マシン インターフェース（ＢＭＩ）技術の開発が専門で、その代表的成果として脳波による意思伝達装置「ニューロコミュニケーター」の開発に成功したことで、多くのメディアに取り上げられたことをご存じの方もおられるかと思います。ぜひその成果を認知症分野に活かした最新の試みを間近でご確認下さい。

ｂスポーツは、近年、医療福祉分野において世界中で急速に開発が進んでいる、「ブレイン-マシン インターフェース」（ＢＭＩ）と呼ばれる技術の一種です。ｂスポーツは、その成果を認知症の予防や改善に応用するために、最近始まったプロジェクトで、今後、新潟医療福祉大学の安中裕紀助教も産総研との共同研究を通して、ｂスポーツを高齢者の認知症予防や社会参加の促進に向け、その普及に協力していく予定です。

認知症カフェ -らく～なカフェ- 概要

【イベント名】認知症カフェ らく～なカフェ

【日時】2026年2月27日（金）13時～（途中参加、途中退出可）

【場所】ラグーナスクエア

【募集要項】本イベントはどなた様でもご参加いただけます。

当日の参加も可能ですが、事前申し込みをお勧めします。

【申し込み先】新潟市北区社会福祉協議会 TEL：025-386-2778

■イベントや研究内容に関する問い合わせ先

新潟医療福祉大学作業療法学科 安中裕紀 TEL：025-257-4437

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

