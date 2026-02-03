清純で優美な世界を透明水彩で描く友風子の最新画集『澪mio 友風子画集2』最新情報！2月14日（土）より大阪個展会場にて先行販売決定＆東京にて画集出版を記念したイベントの開催決定！
株式会社パイ インターナショナル(豊島区）が2月に刊行する『澪mio 友風子画集2』の先行販売を2月14日（土）よりカワチ心斎橋店にて実施＆画集の出版を記念した展示会を3月5日（木）よりEDISION88（東京）にて開催します。
2月14日（土）より大阪個展会場にて先行販売決定！サイン会の開催も【大阪】カワチ心斎橋店 店内ギャラリー「心斎橋・画人画廊」
★会場にて画集の先行販売が決定しました！
・2月14日（土）～
・画人画廊展示会-澪 mio-会場限定ポストカード付
＜個展詳細＞
▪️会期：2026年2月14日（土）～2月26日（木）
営業時間：11:00～19:00
▪️会場：カワチ心斎橋店 店内ギャラリー「心斎橋・画人画廊」
542-0083 大阪市中央区東心斎橋1-18-24
［サイン会］
◼︎対面
開催日程：2月21日
＜第1部＞13:00～14:00
＜第2部＞15:00～16:00
・定員：各回15名
◼︎発送
＜受付期間＞2月3日～2月13日
・定員：20名
※対面、発送ともにWEBにて参加の受付をいたします。
▪️個展やサイン会などの詳細は下記特設ページをご覧ください
https://do-art.jp/mio/
※事前のお知らせなく予定が変更になる場合がございます。
東京にて画集出版を記念した展示会&サイン会の開催決定！【東京】EDITION88 フラッグシップショップ
＜イベント詳細＞
▪️会期：2026年3月5日（木）～3月22日（日）
営業時間： 12:00～18:00
休業日：月・⽕・水
▪️会場：EDITION88 フラッグシップショップ
141-0022 東京都品川区東五反田 5 丁目 25－19 東京デザインセンター1 階
［サイン会］
画集に友風子さんがお客様のお名前とサインを入れていただきます。
開催日程：2026年3月21日（土）13:00～14:00
参加方法：会場で画集購入または税込3,000円以上お買い上げの方先着30名様
▪️展示会やサイン会などの詳細は下記特設ページをご覧ください
https://edition-88.com/blogs/blog/youfushi2026
※事前のお知らせなく予定が変更になる場合がございます。
『澪mio 友風子画集2』2月20日（金）発売
＜書籍概要＞
書名：『澪mio 友風子画集2』
https://pie.co.jp/book/i/6091/
仕様：A判 変型（天地 287mm×左右 210mm）/ ソフトカバー / 128Pages（Full Color）
価格：本体3,000円+税
ISBN：978-4-7562-6091-8 C0079
発売日：2026年2月20日
著者：友風子（ゆうふうし）
発行元：パイ インターナショナル
◆初版限定封入特典「イラストカード（描き下ろし表紙イラストを使用）」
※リアル書店、ネット書店問わずどちらで購入されても初版分には封入されます。
著者：友風子
イラストレーター、漫画家。透明水彩で人物や植物を優美に描き、数多くの書籍の装画や挿絵を手掛ける。主な挿絵に「わが家は祇園の拝み屋さん」シリーズ 著：望月麻衣 （角川文庫）、「旺華国後宮の薬師」シリーズ 著：甲斐田紫乃（富士見L文庫）、「彩菊あやかし算法帖」シリーズ 著：青柳碧人（実業之日本社）、「わたしを離さないで」カズオ・イシグロ（ハヤカワ文庫）の幅広帯イラストがある。漫画作品は「サヨナラ自転車」原作：櫻川さなぎ（双葉社）、画集「彩 irodori」やぬり絵ブック「花笑み」「夢と空想のカフェテリア」も発表している。画材メーカーから発売された絵具や筆ペン、スケッチブックのパッケージも担当。全国で展覧会や水彩ワークショップもおこなっている。
X：https://x.com/yufushi
Instagram：https://www.instagram.com/uko_yufushi/
