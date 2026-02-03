コメリは、「安さ毎日」約2,000アイテムの商品で、お客様の生活を応援します！
ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、全国のコメリ店舗にて、いつでも安心してお買い物をしていただけるようコメリオリジル商品を中心とした「安さ毎日」の商品で、お客様の生活を応援しております。店内の「安さ毎日」のマークにご注目ください。
「安さ毎日」は、コメリオリジナル商品を中心に、約2,000アイテムを変わらぬ安さでご提供することで、お客様の生活を応援しております。
コメリグループは、今後もお客様がいつご来店いただいても安心してお買い物ができる、お客様に寄り添った店づくりを継続し、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるよう努めてまいります。
■特集ページはこちら
https://www.komeri.com/contents/event/14_lowprice/?aaprid=260203
■2月のおすすめ商品のご紹介
Breezy Green 野菜用ガーデニング培養土 25L
畑、菜園、プランター栽培などに。
おいしい野菜を安心して育てられる有機質培養土。
価格：598円（税込）
https://www.komeri.com/shop/g/g2364383/?aaprid=260203
土と芝のボーダーシート １５ｃｍ×２ｍ Ｍ
芝の根止めや花壇づくりに。
曲線場所への設置もらくらく。
価格：998円（税込）
https://www.komeri.com/shop/g/g2129079/?aaprid=260203
L‘CREST 薬用泡ハンドソープ 詰め替え用 1200mL
様々な菌から手肌を守り、清潔に保つ泡タイプハンドソープ。
医薬部外品、日本製。
価格：568円（税込）
https://www.komeri.com/shop/g/g2122767/?aaprid=260203
ブラックコーヒー 185g
レギュラーコーヒー100％
価格：48円（税込）
30本で1,380円、1点当たり46円(税込)
https://www.komeri.com/shop/g/g2119573/?aaprid=260203
その他の商品は特設サイトでご確認ください。
＜コメリについて＞
地域の日々を、明るくしていきたい。
地域のライフラインでありたい、と願うコメリは
地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、
いざという時の頼りとなるのはもちろん、
地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。
コメリがあることで 暮らしがアップデートし、
そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。
コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。
「ここにコメリがあって、よかったね」
全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。
私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。
オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx
公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/
＜会社概要＞
社名：株式会社コメリ
設立：1962年7月
資本金：188億2百万円
代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎
本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1
事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営
株式上場：東京証券取引所 プライム市場
店舗数：1,228店舗（2026月1月31日現在）
北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26