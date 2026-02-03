アストロスケール、第7回宇宙開発利用大賞にて防衛大臣賞を受賞

株式会社アストロスケールホールディングス

持続可能な宇宙環境を目指し、スペースデブリ（宇宙ごみ）除去を含む軌道上サービスに取り組む株式会社アストロスケールはこの度、同社が開発・運用し、世界で初めて※１本物のデブリへの接近や近距離での撮影等に成功した商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J」に関して、内閣府主催の第7回宇宙開発利用大賞にて防衛大臣賞を受賞しました。

宇宙開発利用大賞は、宇宙開発利用の推進に多大な貢献をした優れた成功事例に関し、その功績をたたえることにより、我が国の宇宙開発利用の更なる進展や宇宙開発利用に対する国民の認識と理解の醸成に寄与することを目的とした表彰制度です。

この度アストロスケールが受賞した防衛大臣賞は、防衛分野における宇宙開発利用の推進及び宇宙空間の安定的利用の視点から、防災を含む国民の安心・安全への寄与に特に顕著な功績があったと認められる事例に授与されるものです。

ADRAS-Jは、「宇宙のロードサービス」とも呼べるデブリ除去などの軌道上サービスに必要不可欠な、「対象物体に安全、精密に接近する」RPO（ランデブ・近傍運用）※2技術の確率を狙い実施したミッションです。2024年2月の打上げ以降、ADRAS-Jは対象デブリである大型デブリ（日本のロケット上段：全長約11m、直径約4m、重量約3トン）に対して、遠距離からの接近、近距離での撮影、デブリから50mの距離を維持しながらの周回観測、15mの距離までへの接近、そして衝突回避機能の有効性の実証等に成功しました。対象物体に安全、精密に接近するというコア技術の実証を通じて軌道上サービスの実現に向けて大きく前進しただけでなく、日本発・世界初※3のデブリ除去に繋がる着実な一歩になっています。

アストロスケール代表取締役社長 岡田光信のコメント

この度の第7回宇宙開発利用大賞で防衛大臣賞をいう栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。アストロスケールがADRAS-Jミッションにて実現したRPO技術は、対象物体への安全な接近を可能にすることで、これからの宇宙運用の未来を切り開く技術です。宇宙の安全パトロールとしての物体の観測や点検、人工衛星の燃料補給や修理・アップグレード、そしてデブリ除去にも共通するこの技術の実証に成功した本ミッションは間違いなく、軌道上サービスの実現、そして宇宙開発利用に貢献する大きな一歩となりました。宇宙開発を「使い捨て」から「循環型」へと転換し、宇宙の持続可能性（スペースサステナビリティ）を支える基盤技術として、今後も開発に励んでまいります。

※1 過去に同様のミッションが実施されたか否かを自社で調査（2024年12月）

※2 RPO：Rendezvous and Proximity Operations Technologiesの略称。ランデブ・近傍運用

※3 2026年1月時点で、公開情報の範囲において

アストロスケール について

アストロスケールは、軌道上サービスの世界的リーダーとして、安全で持続可能な宇宙開発に取り組んでいます。当社は故障機や物体の観測・点検、衛星の寿命延長、修理・アップグレード、衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去、既存デブリの除去など、多様で革新的な軌道上サービスソリューションを提供します。2021年3月以降、アストロスケールはELSA-dやADRAS-Jのミッションにおいて軌道上でRPO技術を実証し、軌道上サービスのリーダーとしての地位を確立してきました。アストロスケールの宇宙機は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）や防衛省、米国宇宙軍、欧州宇宙機関（ESA）、英国宇宙庁（UKSA）、Eutelsat OneWebとの先駆的なミッションに採用されています。宇宙機の定期的な点検、移動、除去、寿命延長のためにより多くの衛星運用者が軌道上サービスを導入し、循環型宇宙経済の可能性が広がり、より持続可能な宇宙の未来が開かれつつあります。本社・R&D拠点の日本をはじめ、英国、米国、フランス、イスラエルとグローバルに事業を展開しています。株式会社アストロスケールは、株式会社アストロスケールホールディングスの日本子会社です。

アストロスケールウェブサイト：https://astroscale.com/ja/