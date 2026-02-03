もぎたての香り高い柚子をそのまま、最短でお酒にした「もぎたて柚子の凍結酒」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、もぎたての香り高い柚子をそのまま、最短でお酒にした「もぎたて柚子の凍結酒」を、2026年2月3日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/mogitate-yuzu）

「もぎたて柚子の凍結酒」とは

「もぎたて柚子の凍結酒」は、畑に行かないと味わえないような「もぎたての柚子」を「生」のまま味わえるお酒です。生の柚子の最大限にフレッシュな瞬間をお届けするために、もぎたての柚子を最短でお酒にし、フレッシュなままを瓶詰め後に冷凍保管します。お客さまが飲む時に合わせて解凍することで、「もぎたての柚子」の味わいと香りを自宅で再現することに成功しました。

「もぎたて柚子の凍結酒」の魅力

高品質品種「穂積の柚子」を厳選

今回原料の柚子に使用したのは、山梨県富士川町の穂積地区で生産される柚子。古くから柚子の栽培が盛んな地域で、香り高く品質の高い柚子は「穂積の柚子」と呼ばれながら、長年に渡り人々を惹きつけています。そんな穂積の柚子を贅沢に使用しました。

フレッシュな柚子の魅力を引き出す

「もぎたて柚子のお酒」を手掛けるのは、山梨県のワイナリー「白百合醸造」。地元である山梨県産の柚子の魅力を存分に引き出すために、製造過程ではさまざまな工夫を施しています。お酒に穂積産柚子のピール（果皮）を浸漬させることで、奥行きのある華やかな香りとほのかな苦味を引き出したり、味わいにコクと奥行きを持たせるために、ワイナリー自慢のワインをベースに使用するなど、これまで培ってきたのノウハウを最大限に活かしています。

冷凍配送だから楽しめる生の味わい

もぎたての生の柚子をお酒にして、本来お酒造りの工程の一つである火入れ（加熱処理）をせず、フレッシュな味わいをそのまま瓶に閉じ込めました。さらに「冷凍配送」によりお客さまご自身で解凍した直後に、生の柚子ならではのフレッシュな香りと味わいをお楽しみいただけます。

商品概要

【もぎたて柚子の凍結酒】

◯商品タイプ：果実酒 ※品目上はリキュール

◯容量：500ml

◯アルコール度数：8%

◯原材料：糖類(国内製造)、ゆず、ゆず果汁、ワイン、醸造用アルコール/酸化防止剤(亜硫酸塩)

◯製造元：白百合醸造（山梨県）

＜プラン一覧＞

- 【超早割】もぎたて柚子の凍結酒：3,390円（税込）- 【早割】もぎたて柚子の凍結酒：3,590円（税込）- 【早割】もぎたて柚子の凍結酒 2本セット：6,780円（税込）- もぎたて柚子の凍結酒：3,990円（税込）- もぎたて柚子の凍結酒 2本セット：7,180円（税込）

＜概要＞

◯商品名：もぎたて柚子の凍結酒

◯販売期間：2026年2月3日（火）～3月3日（火）24:59

◯配送時期：4月中旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/mogitate-yuzu

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp