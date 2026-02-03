DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「お家に帰るまでがましまろです」コラボ開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、2月3日から『お家に帰るまでがましまろです』コラボ限定キャラ「朝霞汐」「春日部花音」が登場！コラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」や、最大50連引けるコラボ記念！1日1回10連無料ガチャも開催！
▼ましまろコラボ記念！1日1回10連無料ガチャ開催！
お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して、本日より最大50連分、
1日1回10連無料で引くことができるガチャを開催いたします！
開催開始日からプレイヤーの皆様に毎日10連分のガチャ権利が付与され、
5日間で最大50連分のガチャを無料で引くことができます！
期間中に新規でゲームを開始されたプレイヤーの皆様につきましても、
初日からの10連分のガチャ権利が合わせて付与されます。
開催開始日から5日目以降に新規でゲームを開始された場合は、
いきなり50連分のガチャを引くことができます！
【開催期間】
・ましまろコラボ記念！1日1回10連無料ガチャ
⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月17日 11:59
※ログインの有無に関わらず、毎日10連分のガチャ権利が付与されます
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください
※本ガチャから期間限定キャラは出現しません
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼「お家に帰るまでがましまろです」期間限定コラボガチャを開催！
『お家に帰るまでがましまろです』×『れじぇくろ！』コラボ！
2026年2月3日メンテナンス終了後より、以下の期間限定コラボガチャを開催します！
・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）
・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）
【出現率アップキャラ】
メイン「朝霞汐」（SSR/セイント）
メイン「エリザベート・バートリ（ましまろコラボ）」（SSR/ソーサラー）
サポート「リヤナ（ましまろコラボ）」（SSR/ソーサラー）
【ガチャ開催期間】
・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）
⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月17日 11:59
・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）
⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月8日 11:59
※以下のガチャも開催予定です
・ましまろコラボガチャ（エリザベート・バートリ）
⇒2026年2月8日 12:00から予定しております
・ましまろコラボガチャ（リヤナ）
⇒2026年2月13日 12:00から予定しております
※新しく登場した期間限定コラボキャラの伝説録は1のみとなります
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください
※期間中「朝霞汐」「エリザベート・バートリ（ましまろコラボ）」「リヤナ（ましまろコラボ）」は
下記ガチャでのみ出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります
・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）
・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）
・ましまろコラボガチャ（エリザベート・バートリ）
・ましまろコラボガチャ（リヤナ）
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼「お家に帰るまでがましまろです」コラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」開催！
本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」を開催いたします！
コラボイベント限定キャラの「春日部花音」（SSRサポート）をはじめとした報酬をGETしましょう！
【イベント名】
みんなの思い出に残るお菓子
【開催期間】
2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 23:59
【入手可能キャラ】
サポート「春日部花音」（SSR/セイント）
【あらすじ】
マンサの頼みで、学園で開催するバレンタイン祭の手伝いをすることになる。
サプライズで入学した、エリザベートとリヤナとともに手伝いをしていると、
学園内で爆発音が聞こえてきて……
※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼「お家に帰るまでがましまろです」×「れじぇくろ！」コラボ記念プレゼント配布中！
本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して
プレイヤーの皆様へ以下のプレゼントを配布させていただきます！
【配布内容】
・魔宝石×1,000
・ヒールボトル×20
【受取期限】
2026年2月17日 11:59
※受取期限を過ぎたプレゼントは自動的に削除されます
※配布プレゼントの反映までに時間が掛かる場合がございます
▼「お家に帰るまでがましまろです」コラボ記念！新たなセット商品が販売開始！
本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して
ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！
・ましまろコラボキャラ確定ガチャセット
・ましまろコラボガチャ無料券セット（大/中/小）
・ましまろキャラフラグメントセット
・サプライズ！SSR1体確定10連ガチャセット（大/小）
・サプライズ！選べるSSRキャラ交換券セット
・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット
・コラボ記念毎日魔宝石セット
・エンゲージ素材セット
※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
