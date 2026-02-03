DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「お家に帰るまでがましまろです」コラボ開催！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、2月3日から『お家に帰るまでがましまろです』コラボ限定キャラ「朝霞汐」「春日部花音」が登場！コラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」や、最大50連引けるコラボ記念！1日1回10連無料ガチャも開催！



▼ましまろコラボ記念！1日1回10連無料ガチャ開催！




お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して、本日より最大50連分、


1日1回10連無料で引くことができるガチャを開催いたします！


開催開始日からプレイヤーの皆様に毎日10連分のガチャ権利が付与され、


5日間で最大50連分のガチャを無料で引くことができます！


期間中に新規でゲームを開始されたプレイヤーの皆様につきましても、


初日からの10連分のガチャ権利が合わせて付与されます。


開催開始日から5日目以降に新規でゲームを開始された場合は、


いきなり50連分のガチャを引くことができます！



【開催期間】


　・ましまろコラボ記念！1日1回10連無料ガチャ


　　⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月17日 11:59



※ログインの有無に関わらず、毎日10連分のガチャ権利が付与されます


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください


※本ガチャから期間限定キャラは出現しません


※開催期間は予告なく変更する場合がございます



▼「お家に帰るまでがましまろです」期間限定コラボガチャを開催！






『お家に帰るまでがましまろです』×『れじぇくろ！』コラボ！


2026年2月3日メンテナンス終了後より、以下の期間限定コラボガチャを開催します！


　・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）


　・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）



【出現率アップキャラ】


　メイン「朝霞汐」（SSR/セイント）


　メイン「エリザベート・バートリ（ましまろコラボ）」（SSR/ソーサラー）


　サポート「リヤナ（ましまろコラボ）」（SSR/ソーサラー）



【ガチャ開催期間】


　・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）


　　⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月17日 11:59



　・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）


　　⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月8日 11:59



※以下のガチャも開催予定です


　・ましまろコラボガチャ（エリザベート・バートリ）


　　⇒2026年2月8日 12:00から予定しております


　・ましまろコラボガチャ（リヤナ）


　　⇒2026年2月13日 12:00から予定しております



※新しく登場した期間限定コラボキャラの伝説録は1のみとなります


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください


※期間中「朝霞汐」「エリザベート・バートリ（ましまろコラボ）」「リヤナ（ましまろコラボ）」は


　下記ガチャでのみ出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります


　・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）


　・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）


　・ましまろコラボガチャ（エリザベート・バートリ）


　・ましまろコラボガチャ（リヤナ）


※開催期間は予告なく変更する場合がございます










▼「お家に帰るまでがましまろです」コラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」開催！




本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」を開催いたします！


コラボイベント限定キャラの「春日部花音」（SSRサポート）をはじめとした報酬をGETしましょう！



【イベント名】


　みんなの思い出に残るお菓子



【開催期間】


　2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 23:59



【入手可能キャラ】


サポート「春日部花音」（SSR/セイント）



【あらすじ】


　マンサの頼みで、学園で開催するバレンタイン祭の手伝いをすることになる。


　サプライズで入学した、エリザベートとリヤナとともに手伝いをしていると、


　学園内で爆発音が聞こえてきて……



※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください






▼「お家に帰るまでがましまろです」×「れじぇくろ！」コラボ記念プレゼント配布中！




本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して


プレイヤーの皆様へ以下のプレゼントを配布させていただきます！



【配布内容】


　・魔宝石×1,000


　・ヒールボトル×20



【受取期限】


　2026年2月17日 11:59



※受取期限を過ぎたプレゼントは自動的に削除されます


※配布プレゼントの反映までに時間が掛かる場合がございます




▼「お家に帰るまでがましまろです」コラボ記念！新たなセット商品が販売開始！
















本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して


ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！



・ましまろコラボキャラ確定ガチャセット


・ましまろコラボガチャ無料券セット（大/中/小）


・ましまろキャラフラグメントセット


・サプライズ！SSR1体確定10連ガチャセット（大/小）


・サプライズ！選べるSSRキャラ交換券セット


・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット


・コラボ記念毎日魔宝石セット


・エンゲージ素材セット



※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください



▼製品概要


タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版） / App Store / Google Play


販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス



