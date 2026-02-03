DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「お家に帰るまでがましまろです」コラボ開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條寛）が運営するDMM GAMESは、2月3日から『お家に帰るまでがましまろです』コラボ限定キャラ「朝霞汐」「春日部花音」が登場！コラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」や、最大50連引けるコラボ記念！1日1回10連無料ガチャも開催！

▼ましまろコラボ記念！1日1回10連無料ガチャ開催！

お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して、本日より最大50連分、

1日1回10連無料で引くことができるガチャを開催いたします！

開催開始日からプレイヤーの皆様に毎日10連分のガチャ権利が付与され、

5日間で最大50連分のガチャを無料で引くことができます！

期間中に新規でゲームを開始されたプレイヤーの皆様につきましても、

初日からの10連分のガチャ権利が合わせて付与されます。

開催開始日から5日目以降に新規でゲームを開始された場合は、

いきなり50連分のガチャを引くことができます！

【開催期間】

・ましまろコラボ記念！1日1回10連無料ガチャ

⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月17日 11:59

※ログインの有無に関わらず、毎日10連分のガチャ権利が付与されます

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※本ガチャから期間限定キャラは出現しません

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼「お家に帰るまでがましまろです」期間限定コラボガチャを開催！

『お家に帰るまでがましまろです』×『れじぇくろ！』コラボ！

2026年2月3日メンテナンス終了後より、以下の期間限定コラボガチャを開催します！

・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）

・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）

【出現率アップキャラ】

メイン「朝霞汐」（SSR/セイント）

メイン「エリザベート・バートリ（ましまろコラボ）」（SSR/ソーサラー）

サポート「リヤナ（ましまろコラボ）」（SSR/ソーサラー）

【ガチャ開催期間】

・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）

⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月17日 11:59

・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）

⇒2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月8日 11:59

※以下のガチャも開催予定です

・ましまろコラボガチャ（エリザベート・バートリ）

⇒2026年2月8日 12:00から予定しております

・ましまろコラボガチャ（リヤナ）

⇒2026年2月13日 12:00から予定しております

※新しく登場した期間限定コラボキャラの伝説録は1のみとなります

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※期間中「朝霞汐」「エリザベート・バートリ（ましまろコラボ）」「リヤナ（ましまろコラボ）」は

下記ガチャでのみ出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります

・ましまろコラボガチャ（朝霞汐/エリザベート・バートリ/リヤナ）

・ましまろコラボガチャ（朝霞汐）

・ましまろコラボガチャ（エリザベート・バートリ）

・ましまろコラボガチャ（リヤナ）

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼「お家に帰るまでがましまろです」コラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」開催！

本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボイベント「みんなの思い出に残るお菓子」を開催いたします！

コラボイベント限定キャラの「春日部花音」（SSRサポート）をはじめとした報酬をGETしましょう！

【イベント名】

みんなの思い出に残るお菓子

【開催期間】

2026年2月3日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 23:59

【入手可能キャラ】

サポート「春日部花音」（SSR/セイント）

【あらすじ】

マンサの頼みで、学園で開催するバレンタイン祭の手伝いをすることになる。

サプライズで入学した、エリザベートとリヤナとともに手伝いをしていると、

学園内で爆発音が聞こえてきて……

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼「お家に帰るまでがましまろです」×「れじぇくろ！」コラボ記念プレゼント配布中！

本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して

プレイヤーの皆様へ以下のプレゼントを配布させていただきます！

【配布内容】

・魔宝石×1,000

・ヒールボトル×20

【受取期限】

2026年2月17日 11:59

※受取期限を過ぎたプレゼントは自動的に削除されます

※配布プレゼントの反映までに時間が掛かる場合がございます

▼「お家に帰るまでがましまろです」コラボ記念！新たなセット商品が販売開始！

本日より、お家に帰るまでがましまろですコラボを記念して

ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！

・ましまろコラボキャラ確定ガチャセット

・ましまろコラボガチャ無料券セット（大/中/小）

・ましまろキャラフラグメントセット

・サプライズ！SSR1体確定10連ガチャセット（大/小）

・サプライズ！選べるSSRキャラ交換券セット

・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット

・コラボ記念毎日魔宝石セット

・エンゲージ素材セット

※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼製品概要

タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版） / App Store / Google Play

販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス

