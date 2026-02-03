九州初上陸ブランド多数！韓国大人気の今”KITERU”ブランドが集まる「KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ 」

Blackship合同会社

韓国発の最新ビューティー・ウェルネス・ライフスタイルトレンドを体験できるイベント「KFES 1日韓国旅 in 博多マルイ」が、博多マルイ3Fにて2026年2月13日（金）から2月19日（木）までの7日間、期間限定で開催されます。

KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERUとは

本イベントは、これから日本で流行が期待される韓国トレンドをキュレーションする「KITERU」が主催。韓国国内で高い支持を集める実力派ブランドを厳選し、日本未上陸・初展開を含む多彩なラインナップを一堂に集めました。

韓国でトレンドのアイテムを取り揃えた話題のショップが登場！

KUNDAL (쿤달)｜クンダル

KUNDALは、「すべての瞬間に香りを添える」をスローガンに掲げる、韓国発のパーソナルケアブランドです。自然との調和をブランドフィロソフィーの中核に据え、厳選された原料と研究に基づく処方により、高品質なヘアケア、ボディケア、ライフケア製品を展開しています。特に「香り」へのこだわりを重視し、専門の調香師が設計した多彩で洗練された香りを通じて、ヘア、ボディ、リビングなど日常のさまざまなシーンに香りを取り入れるライフスタイルをご提案します。

本ポップアップでは、KUNDALの代表的な商品を実際に手に取り、香りや使用感を体験していただける機会を提供いたします。

Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/

NACIFIC (네시픽)｜ナシフィック

NACIFICは、「あなたの肌を理解するスキンケア」をスローガンに、肌悩みに寄り添ったソリューションを提案するスキンケアブランドです。

今回の博多マルイでのポップアップでは、昨夏の発売以降話題を集めている「シカPDRNライン」を中心に、鎮静・回復ケアを目的とした製品をご紹介いたします。22日以内に収穫した新芽ツボクサと、新芽大麦由来のPDRNを組み合わせ、肌トラブル、皮脂、毛穴などの悩みにアプローチします。精製水の代わりにツボクサ葉水を最大85％配合している点も特長です。さらに、韓国のビューティープラットフォームにて1位を獲得した実績を持つ、チューブタイプのマイルドクレンジングバームもあわせて展開いたします。

Instagram: https://www.instagram.com/nacificofficial.jp/

꽃바름｜コッパルム

コッパルムは、「すべての敏感肌は同じではない」という視点から生まれた、敏感肌細分化専門のスキンケアブランドです。一時的な鎮静にとどまらず、持続的な肌変化を目指し、花由来成分が持つ鎮静・抗炎症などの薬理学的効能に着目した研究開発を行っています。

本イベントでは、原因別アプローチによるスキンケア製品3種を展開します。熱刺激に敏感な肌向けの「ディープブルー アズレンパッド」、成分過多で荒れた肌を整える「ジェラニウム トナー／セラム／クリーム」、皮脂トラブルによってくすみやすい肌を明るく導く「ローズトナー」をご紹介します。

Instagram : https://www.instagram.com/kkotbarum_global

韓国の最新トレンドをいち早くキュレーションする「Bukett」も参加！

Bukett（ブケット）は韓国発の女性キャリア／ブランドプラットフォームとして、今回の「KFES powered by KITERU」ポップアップにて「Bukett Selected K-Brands」ゾーンを展開し、厳選したKブランドを紹介します。同ゾーンにはIHOPE（アイホープ）、NUSE（ヌーズ）、MERBEI（メルベイ）、Well247の全4ブランドが参加。ブケットは本ポップアップで得た日本での反応を踏まえ、日本のお客様に響くKブランドを今後も選定し、継続的に紹介していく予定です。

MERBEI (메르베이)｜メルベイ

MERBEIは、日本国内で高い人気を誇った元プロゴルファーのアン・シネが、現役時代に強い紫外線による肌ストレスを経験したことをきっかけに誕生した高機能スキンケアブランドです。引退後、化粧品開発者として新たなキャリアを歩み、今回日本のファンの前に再び登場します。本ポップアップでは、当時の肌悩みを単なる化粧品ではなく、科学的根拠に基づくソリューションへと昇華させた製品を紹介します。独自の「Lumi-Core Liposome（ルミコア・リポソーム）」技術を採用し、有効成分を肌の奥まで届け、肌コンディションを根本から整えることを目指しています。

イベントは博多マルイにて1週間開催され、週末には本人と直接交流できるファンミーティングも予定されています。

Instagram : https://www.instagram.com/merbei_jp

IHOPE (아이홉)｜アイホープ

IHOPEは、自然由来のやさしさと確かな機能性を兼ね備えたデイリースキンケアブランドです。江南新世界百貨店をはじめ、アックジョンエリアの主要百貨店で高い評価を獲得。オンラインでは「29CM」にてボディケア製品がビューティーランキング上位にランクインし注目を集めています。

巨済島産ツバキ種子と独自の水溶性ミネラルを軸に、EWGグリーン等級・FDA認証を取得。ファミリーラインから新生児対応のベビーラインまで、ライフステージに寄り添うケアを提案します。

Instagram : https://www.instagram.com/ihope_official/

Well247 (웰247)｜ウェル247

Well247は、“Wellness 24/7”を掲げ、韓国エステティック市場で急成長を遂げた注目ブランド。最短期間で累計100億ウォンの販売実績を記録しています。

本イベントでは、伝統療法「カッピング（부항）」を現代技術で再解釈したBODY CUT TUNE FITシリーズを展開。吸引・EMS・温熱・冷却を1台に集約したオールインワンケアと、専用ブースティングジェル2種により、韓国最新のセルフケア体験を提供します。

Qoo10 : https://www.qoo10.jp/g/1184666914

nuse (누즈)｜ヌーズ

nuseは、ただ隠すためのカバーメイクではなく、重ねるほどに肌が健やかに見える新しいビューティールーティンを提案するブランドです。本ポップアップでは、韓国で多くの支持を集める「ヌーズ ケアリップチュアル」をはじめ、人気のラインアップを一度にお試しいただけます。

重ねるほどに澄み渡るみずみずしいツヤ感と、透明感のある発色。まるで“もともと素肌がきれいだった”かのような、自然でヘルシーな血色感を、ぜひ博多マルイの店頭でご体感ください。

Qoo10 : https://www.qoo10.jp/shop/nuse

K-Beautyだけじゃない！韓国トレンドの“今”を多ジャンルで体験できる！

Anjourni (안저니)｜アンジョーニ

Anjourniは、国内外の著名な展示会への出展や韓国内研究施設での検証を経て、品質と技術力が認められた製品で、関連特許技術を基に開発されています。相手を制圧することを目的とせず、危険な状況から現場を離脱するための「回避中心」のコンセプトで設計されており、ガスを使用しない機械式構造を採用しています。日常的に携帯しやすいミニマルなデザインや、確かな噴射性能、カートリッジ交換システムを備え、韓国国内でも支持を集めています。

SAFIXは「Safe Beauty」という安全ライフスタイルの概念を軸に、今後も製品展開を続けていく予定です。

ブログ : https://blog.naver.com/safix_/224157163069

목화이야기｜綿花物語

綿花物語は、「肌にいちばん正直な選択」「肌が先に感じる100％オーガニックコットン」を掲げ、人体と自然の双方に負担をかけない環境配慮素材のみを使用した製品づくりを行う、韓国のマウル企業（地域企業）です。

本イベントでは、BT21のリミテッドデザイン靴下を100セット限定で販売します。

会場ではこのほかにも、香りを通じて日常を彩る多彩なブランドが集結します。12ヶ月の移ろいを香りで旅するライフスタイルブランド「monthly121」をはじめ、天然素材とハンドメイドにこだわり韓国で絶大な支持を集めるルームフレグランス「LIFLA」、MBTIの16タイプを香りで表現したユニークなオードパルファム「PINK OF MBTI」などがラインナップ。さらに、「私の香り」をテーマに感性と記憶に訴えかけるニッチフレグランス「EAUDEMOI 」や、ハート型のフォルムと天然由来成分が魅力の入浴剤「KIRIT」も登場します。香水からキャンドル、ボディケア、バスアイテムまで、香りを軸にした幅広いアイテムをお楽しみください。

韓国の“今”を、博多で体験する特別な機会

当日は、アンケートにお答えいただくだけでブランドの製品を無料でお受け取りいただけるキャンペーンをはじめ、来場者限定のお得な企画を多数ご用意しています。気になるブランドのアイテムを実際に手に入れられるこの機会に、ぜひ会場へお越しください。

本件に関するお問い合わせ先

- イベント名：KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU- 会場：博多マルイ 3階- 期間：2026年2月13日（金）～2月19日（木）

韓国の最新トレンドをいち早く日本で体験できるイベントを企画・開催する「KITERU」は、Blackship合同会社が運営しています。

- 公式Instagram：https://www.instagram.com/kiteru_official/- E-mail：kiteru@blackship.tokyo