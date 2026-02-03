建築資材ブランド「MYKE」、地球の水資源保全を目指しウォーターエイドジャパンへ寄付を実施

ヤマチユナイテッドWaterAid/ Ernest Randriarimalala

株式会社ヤマチコーポレーション（本社：北海道札幌市｜代表取締役山地章夫）が展開する建築資材ブランド「MYKE（マイク）」は、地球の水資源を守り増やす取り組みの一環として、特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパンへ2025年度の寄付（10万円）を行ったことをお知らせいたします。また、本活動に対し、同団体より感謝状をいただきました。

■寄付の背景

足元の「水循環」から、世界の「水アクセス」へ

気候変動の影響により、世界的な水不足や豪雨災害のリスクが高まる中、当社は「水」を単なる資源ではなく、守るべき社会インフラであると捉えています。

MYKEブランドでは、取り扱い製品の一部において「地球の水を守るために」というコンセプトを掲げ、ものづくりと向き合ってまいりました。 近年、世界各地で水に関わる環境課題が顕在化するなか、「建築に携わる私たちだからこそできることがあるのではないか」という想いから、より多くの建築関係者の皆様と課題意識を共有し、具体的な行動へとつなげていくために寄付活動を開始しました。

■MYKEの取り組みについて

MYKEでは、以下の3つを目的としてプロダクトの開発・提案を行っております。

水を大切にすること

水を守ること

水を増やし、循環させること

今回のウォーターエイドジャパン様からの感謝状拝受を励みに、今年度は、グリーンインフラの社会実装を後押しするために、透水性舗装資材「グラベルフィックス(https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/gravelfix/)」や「グラスフィックスエコプラス(https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/grassfix-ecoplus/)」「ビートブロック(https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/beatblock/)」のさらなる拡販と啓発活動に取り組む予定計画です。

■特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパンについて

水・衛生専門の国際NGO「ウォーターエイド」の日本支部として、開発途上国における水・衛生支援活動などを行っている団体です。 https://www.wateraid.org/jp/

■建材ブランド「MYKE（マイク）」について

「MAKE with MYKE」をスローガンに、新しい建材のあり方を提案するブランドです。外壁、内装材、舗装材など、意匠性と機能性を兼ね備えたユニークな建材を世界中から厳選し、日本の建築シーンにお届けしています。 ブランドサイト：https://www.yyy-yamachi.com/myke/(https://www.yyy-yamachi.com/myke/)

「地球の水を守るために」をテーマに展開する建築資材

砂利舗装材 グラベルフィックス https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/gravelfix/(https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/gravelfix/)

天然芝舗装材 グラスフィックスエコプラス https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/grassfix-ecoplus/(https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/grassfix-ecoplus/)

タイル舗装材 ビートブロック https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/beatblock/(https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/beatblock/)

外壁ぬりかべシステム レナガス https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/lenagas/(https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/lenagas/)

