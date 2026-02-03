株式会社KASHIKA、創業100年の老舗「株式会社ヤマキいとう」のTikTokショップ開設を支援。独自のデータ分析に基づき、初月から60個以上の売上を達成！

株式会社KASHIKA

SNSマーケティング支援を展開する株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役 小澤健太）は、創業100年を誇る老舗海苔店、株式会社ヤマキいとう（本社：東京都品川区、以下「ヤマキいとう」）のTikTokショップ（TikTok Shop）立ち上げ支援を開始いたしました。

本プロジェクトでは、これまで卸売（BtoB）を主軸としていたヤマキいとうに対し、当社の強みであるTikTok分析ツールを用いた戦略的な運用を実施。その結果、運用初月から60個以上の販売を記録し、1投稿目から即座に売上が発生するという、伝統企業の新たな販路拡大において極めて高い初動成果を収めました。

■ 背景と課題

ヤマキいとうは、100年の歴史を持つ確かな品質の商品を扱っている一方で、消費者への直接販売（D2C）においては、ECサイトやホームページの整備が十分ではないという課題を抱えていました。既存のSNS（Instagram等）も身内向けの案内が中心となっており、新規顧客の獲得に繋がる運用が急務となっていました。

そこで、当社のTikTok分析ツールを用いた「バズの再現性」と「媒体特性」を活かしたTikTokショップの立ち上げを支援する運びとなりました。（https://2nd-buzz.com/）

■ 本プロジェクト成功の3つのポイント

支援事例詳細：株式会社ヤマキいとう

TikTokアカウント： https://www.tiktok.com/@yamaki_itoh_official

成果： ショップ開設初月で60個以上の注文を達成。1投稿目から即受注を獲得。

支援内容： アカウント戦略設計、投稿企画、分析ツール提供、TikTokショップ連携支援。

■ 今後の展望

今回のヤマキいとう様との成功事例は、優れた商品を持ちながらもデジタル活用に課題を抱える多くの老舗企業や地方自治体に応用可能です。 株式会社KASHIKAでは今後、単なるSNS運用支援に留まらず、D2Cに最適化したパッケージ設計や物流管理までを見据えた、トータルなEC戦略支援を強化してまいります。

