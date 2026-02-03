『歌画集 花やゆうれい』 刊行記念　歌人 佐藤弓生×藤本玲未 トークイベント“短歌が見る夢”

株式会社ほるぷ出版

ほるぷ出版（本社：千代田区九段下、代表取締役社長松岡佑子）は、2025年10月21日に新刊『歌画集 花やゆうれい』を刊行しました。本書は、歌人の佐藤弓生さんと、人気絵本作家の町田尚子さんが“今はもうこの世にいないひとにむけて手紙を書くように”編んだ、短歌と絵の歌画集です。本書の刊行を記念して、歌人の佐藤弓生さんと、歌集『テリーヌの夢』（左右社）の著者である藤本玲未さんをお招きして、作品朗読を交えつつ短歌が描く“夢”の可能性について語っていただきます。

【イベント概要】

日 時：2026年2月19日（木）18:45（開場）／19:00（開始）

場 所：紀伊國屋書店新宿本店 2階BOOK SALON

参加方法：下記申込サイト(Peatix)にてご予約を承ります（着席20名・立ち見20名）

お申し込みはこちら(https://peatix.com/event/4812945)

詳 細：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1768620414/

『歌画集 花やゆうれい』と短歌の世界

歌人・佐藤弓生さんと藤本玲未さんは、共に歌人として活躍、2025年に新刊を

刊行しました。親交のあるお二人が著作を持ち寄り、作品朗読や歌に込められた

思いなどを語り合います。

「名もなき、だなんていっても誰も名を知らないだけの花やゆうれい」

「お月さん行ってしまった空とおく舟を見おくるように おはよう」 -佐藤弓生

「好きなひと、だった、好きな、ひとである、最後に糸が切れるまで見る」

「魂は２等分にならないか君が滅びるまでのおしゃべり」 -藤本玲未

お二人の短歌には、ここではないどこか、現実ではない世界、そして少女にしか

見えない景色が表現されています。今、お二人が感じる世界をみなさんと一緒に味わ

うイベントです。

●書籍概要

『歌画集 花やゆうれい』佐藤 弓生 短歌 町田 尚子 画

定価2,750円（本体2,500円＋税10％）128ページ

対象年齢：中学生から

ISBN：978-4-593-10533-5

2025年10月21日刊行

「隙あらば猫」を座右の銘とし絵本や数々の絵の中に猫を描いてきた町田尚子。町田が以前から愛読 していた歌人・佐藤弓生。雑誌の連載をきっかけに、佐藤の歌集からイメージして描いた絵を町田が個展に出すなど、絵と短歌を通じて交流してきた二人の作家の、歌集でもあり画集でもある歌画集。描き下ろし20点以上を含む全65点の絵と84首の短歌の共演。ハードカバー。

短歌と絵の共演

歌と短歌が響き合う

カバーをめくると赤い表紙のデザインに。

佐藤弓生（さとう ゆみお）

1964年、石川県生まれ。2001年、第47回角川短歌賞受賞。著書に歌集『眼鏡屋は夕ぐれのため』（角川書店）、『モーヴ色のあめふる』（書肆侃侃房）ほか、掌編集『うたう百物語』（メディアファクトリー）、共編著『短歌タイムカプセル』『百人一首バトル』（書肆侃侃房）、訳書にアントニイ・バークリー著『地下室の殺人』（創元推理文庫）などがある。歌人集団「かばん」会員。

藤本玲未（ふじもと れいみ）

1989年生まれ、東京都出身。「かばん」会員。歌集に『オーロラのお針子』（書肆侃侃房）『テリーヌの夢』（左右社）。